Суд отказал экс-депутату Владимиру Сюсину в снятии судимости

В понедельник, 31 января, апелляционная инстанция Самарского облсуда не стала менять постановление Кировского райсуда, отказавшего в снятии судимости бывшему депутату Владимиру Сюсину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Владимира Сюсина первоначально обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Якобы он требовал деньги и бесплатную мойку машин для себя и семьи у знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ "Самолет".
По версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн руб. были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.
19 апреля 2017 г. суд Кировского района Самары переквалифицировал обвинение на "Покушение на мошенничество" (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Также суд взыскал с экс-депутата 47,5 тыс. руб. в пользу потерпевшего в качестве возмещения материального ущерба. Областной суд оставил приговор Владимиру Сюсину без изменений.
21 августа 2018 г. экс-депутат получил УДО.
7 октября 2021 г. Владимир Сюсин ходатайствовал о снятии судимости. 26 ноября суд отказал ему. Бывший депутат обжаловал отказ, но 31 января апелляционная инстанция оставила это постановление без изменения.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы