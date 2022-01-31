Суд отказал экс-депутату Владимиру Сюсину в снятии судимости

В понедельник, 31 января, апелляционная инстанция Самарского облсуда не стала менять постановление Кировского райсуда, отказавшего в снятии судимости бывшему депутату Владимиру Сюсину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Владимира Сюсина первоначально обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Якобы он требовал деньги и бесплатную мойку машин для себя и семьи у знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ "Самолет".

По версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн руб. были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.

19 апреля 2017 г. суд Кировского района Самары переквалифицировал обвинение на "Покушение на мошенничество" (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Также суд взыскал с экс-депутата 47,5 тыс. руб. в пользу потерпевшего в качестве возмещения материального ущерба. Областной суд оставил приговор Владимиру Сюсину без изменений.

21 августа 2018 г. экс-депутат получил УДО.

7 октября 2021 г. Владимир Сюсин ходатайствовал о снятии судимости. 26 ноября суд отказал ему. Бывший депутат обжаловал отказ, но 31 января апелляционная инстанция оставила это постановление без изменения.