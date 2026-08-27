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Здравоохранение Общество

В ВСК отметили, что в 49% несчастных случаев россияне получают переломы

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Регионом-лидером по числу несчастных случаев с россиянами в 2026 году стала Москва, а наиболее безопасный регион с точки зрения количества происшествий — Волгоград. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самое травмоопасное время года — весна. А почти каждый седьмой участник происшествий — ипотечный заемщик.

По данным Страхового Дома ВСК, Москва возглавила список регионов-лидеров по количеству несчастных случаев с начала 2026 года — на столицу пришлось 38% происшествий. Также в антирейтинг вошли: Ижевск (7%), Киров (4,4%), Башкирия (4%), Казань (3,9%).

Примечательно, что москвичи зачастую получают травмы во время поездок по стране. Самые опасные регионы для жителей столицы — это Свердловская область, Краснодарский край, Рязанская область, Челябинская область. Жители Ижевска, как правило, травмируются "дома", кировчане, помимо родного региона — в Ростовской области и Санкт-Петербурге, уфимцы — в соседней Челябинской области, Краснодарском крае и Москве, татарстанцы — в соседней Удмуртии и Башкортостане.

Пик происшествий был зафиксирован в апреле — 17% обращений в рамках страхования от несчастных случаев. Реже всего ЧП происходили в январе (10%), феврале (13%) и июле (14%).

Всего 49% несчастных случаев связаны с переломами, еще 7% — открытыми ранами, 4% — с вывихами. Кроме того, с начала года 13% обратившихся в ВСК в рамках страхования от несчастных случаев были ипотечными заемщиками (выплата по ипотечному страхованию полагается только при инвалидности или летальном исходе).

Среди крупных городов в топ-5 наиболее безопасных (с минимумом несчастных случаев), вошли:

  1. Волгоград (0,2%)
  2. Самара (0,5%)
  3. Нижний Новгород (0,7%)
  4. Екатеринбург (0,8%)
  5. Новосибирск (1,2%)

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