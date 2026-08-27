В ВСК отметили, что в 49% несчастных случаев россияне получают переломы

Регионом-лидером по числу несчастных случаев с россиянами в 2026 году стала Москва, а наиболее безопасный регион с точки зрения количества происшествий — Волгоград. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самое травмоопасное время года — весна. А почти каждый седьмой участник происшествий — ипотечный заемщик.
По данным Страхового Дома ВСК, Москва возглавила список регионов-лидеров по количеству несчастных случаев с начала 2026 года — на столицу пришлось 38% происшествий. Также в антирейтинг вошли: Ижевск (7%), Киров (4,4%), Башкирия (4%), Казань (3,9%).
Примечательно, что москвичи зачастую получают травмы во время поездок по стране. Самые опасные регионы для жителей столицы — это Свердловская область, Краснодарский край, Рязанская область, Челябинская область. Жители Ижевска, как правило, травмируются "дома", кировчане, помимо родного региона — в Ростовской области и Санкт-Петербурге, уфимцы — в соседней Челябинской области, Краснодарском крае и Москве, татарстанцы — в соседней Удмуртии и Башкортостане.
Пик происшествий был зафиксирован в апреле — 17% обращений в рамках страхования от несчастных случаев. Реже всего ЧП происходили в январе (10%), феврале (13%) и июле (14%).
Всего 49% несчастных случаев связаны с переломами, еще 7% — открытыми ранами, 4% — с вывихами. Кроме того, с начала года 13% обратившихся в ВСК в рамках страхования от несчастных случаев были ипотечными заемщиками (выплата по ипотечному страхованию полагается только при инвалидности или летальном исходе).
Среди крупных городов в топ-5 наиболее безопасных (с минимумом несчастных случаев), вошли:
- Волгоград (0,2%)
- Самара (0,5%)
- Нижний Новгород (0,7%)
- Екатеринбург (0,8%)
- Новосибирск (1,2%)
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас