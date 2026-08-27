Студент из Самары запустил проект, который обучает студентов колледжей и техникумов волонтерству

В Самарской области волонтерство выходит на новый уровень: молодежь не только участвует в готовых акциях, но и запускает свои проекты с нуля. Один из таких примеров — Роман Масленников, автор проекта поддержки студенческого добровольчества "Все свои".

Идея родилась ещё в 2025 году на форуме "Территория смыслов". Атмосфера инициативности, царившая там, подтолкнула Романа собрать разрозненные наработки в единый проект. Довести дело до реализации получилось не сразу: прошли военные сборы, сменилась работа, накопились семейные дела. Вплотную заняться проектом Роман смог только весной 2026 года.

"За этот период формат проекта менялся несколько раз, но первоначальная цель — создать новые условия для развития активной гражданской позиции молодёжи — осталась неизменной", — говорит Роман Масленников.

Проект "Все свои" построен в три шага: сначала в колледжах и техникумах Самары проходят презентационные встречи, где студентов знакомят с добровольчеством и возможностями для самореализации; затем участники проходят трёхдневный интенсив с разделением на треки "Волонтёр" и "Тимлидер", осваивая навыки коммуникации и проектируя собственные мастер-классы; и, наконец, сформированные команды проводят для своих учебных заведений уже настоящие социальные акции. Тимлидеры получают опыт руководства инициативой, а волонтёры отрабатывают навыки работы с аудиторией.

"Главное — не только познакомить студентов с волонтёрской деятельностью, но и дать им навыки и компетенции для самореализации и дальнейшего роста в этой сфере. Результат, к которому я стремлюсь, — усилить добровольческое сообщество нашего города новыми, замотивированными и компетентными ребятами, готовыми делать этот мир немного добрее", — объясняет Роман.

Именно ради таких историй в Самарской области в этом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева впервые учредили премию "Волжское сердце".

Наставничество и работа с молодежью, которую выстраивает Роман, — лишь одна из более чем 20 номинаций премии. Прием заявок продолжается до 10 сентября 2026 г. на платформе "Добро.рф".