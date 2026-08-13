В рамках фестиваля "ФормАРТ" один из многоквартирных домов в Тольятти украсит новый мурал

В городах Поволжья продолжается создание муралов, представленных в рамках VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормАРТ". В Самарской области для нанесения изображения был выбран жилой дом в Тольятти — процесс уже подходит к завершению.

По итогам отборочного этапа Фестиваля лучшей из 20 представленных работ был признан эскиз Семена Ефентьева "Нежность". В ней художник отразил общий образ дружбы народов, подходящий под все представленные на фестивале направления: "Жизнь народов России в едином ритме", "Традиции объединяют", "Общая миссия", "Связь поколений" и "Россия — наш общий дом". Все эти направления объединила главная тема "ФормАРТ" 2026 года — укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.

Фото: Молодежь Самарской области

"Несмотря на различия, всегда найдется то, что нас объединяет. Я хочу, чтобы для жителей и гостей города мурал стал общей темой для беседы и поводом нежно улыбнуться", — поделился художник.

Наблюдать за нанесением рисунка может каждый житель Тольятти: мурал находится по адресу ул. Механизаторов, дом 3. Финальные работы запланированы на 16 августа.

Фото: Молодежь Самарской области

Жители Самарской области могут поддержать финалистов VII сезона фестиваля уличного искусства "ФормАРТ", приняв участие в народном голосовании. Познакомиться с работами и отдать голос за понравившийся эскиз можно до 16 августа на официальном сайте Фестиваля.

Фестиваль уличного искусства "ФормАРТ" проводится в округе с 2020 г. по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Главная цель проекта — развитие уличного искусства, поддержка молодых талантов и их привлечение к созданию современной и комфортной городской среды.