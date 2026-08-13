В рамках фестиваля "ФормАРТ" один из многоквартирных домов в Тольятти украсит новый мурал

В городах Поволжья продолжается создание муралов, представленных в рамках VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормАРТ". В Самарской области для нанесения изображения был выбран жилой дом в Тольятти — процесс уже подходит к завершению.
По итогам отборочного этапа Фестиваля лучшей из 20 представленных работ был признан эскиз Семена Ефентьева "Нежность". В ней художник отразил общий образ дружбы народов, подходящий под все представленные на фестивале направления: "Жизнь народов России в едином ритме", "Традиции объединяют", "Общая миссия", "Связь поколений" и "Россия — наш общий дом". Все эти направления объединила главная тема "ФормАРТ" 2026 года — укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
"Несмотря на различия, всегда найдется то, что нас объединяет. Я хочу, чтобы для жителей и гостей города мурал стал общей темой для беседы и поводом нежно улыбнуться", — поделился художник.
Наблюдать за нанесением рисунка может каждый житель Тольятти: мурал находится по адресу ул. Механизаторов, дом 3. Финальные работы запланированы на 16 августа.
Жители Самарской области могут поддержать финалистов VII сезона фестиваля уличного искусства "ФормАРТ", приняв участие в народном голосовании. Познакомиться с работами и отдать голос за понравившийся эскиз можно до 16 августа на официальном сайте Фестиваля.
Фестиваль уличного искусства "ФормАРТ" проводится в округе с 2020 г. по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Главная цель проекта — развитие уличного искусства, поддержка молодых талантов и их привлечение к созданию современной и комфортной городской среды.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.