В Самаре состоится легкоатлетический ночной забег в стиле 90-х

15 августа 2026 года на "Солидарность Самара Арена" пройдёт легкоатлетический ночной забег "Огни Самары" (0+) — динамичное событие для всех уровней подготовки с дистанциями от 300 м до 10 км. Регистрация на ночной забег уже открыта.

Мероприятие проводит АНО "Волгамэн" при поддержке администрации г. о. Самара, министерства спорта Самарской области, городского департамента физической культуры и спорта, Федерации легкой атлетики Самарской области.

Ночная трасса "Огни Самары" — это комфортный и быстрый маршрут по асфальту в одной из самых беговых локаций города. Старт и финиш расположены у "Солидарность Самара Арена". Дистанции проложены по кругам с чёткой разметкой, понятной навигацией и организованными поворотами, чтобы участники могли полностью сосредоточиться на беге и атмосфере ночного старта.

Дистанции:

Детский забег 300 м (дети 1–4 года включительно, при сопровождении родителей);

Детский забег 600 м (дети 5–10 лет включительно);

Забег патриотов "Крылья Победы" — 1 586 м (год основания Самары) бесплатный старт для всех желающих с 7 лет;

Забег в свадебных платьях — 1 586 м (только для девушек);

Корпоративный забег 5×5 км — команда из 5 человек, возраст участников от 11 лет;

5 км (возраст участников от 12 лет);

10 км (возраст участников от 14 лет);

Северная ходьба 5 км (от 11 лет);

Инклюзивный старт (с 5 лет) — для участников с ОВЗ, возможна помощь и сопровождение спортсмена.

Всем финишерам вручается уникальная коллекционная медаль участника.

Провести яркую спортивную ночь в стиле 90-х и побороться на своей дистанции приглашают семьи, беговые клубы, корпоративные команды и всех любителей активного отдыха. Вперед — навстречу огням ночного города!