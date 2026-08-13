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Массовый спорт Спорт

В Самаре состоится легкоатлетический ночной забег в стиле 90-х

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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15 августа 2026 года на "Солидарность Самара Арена" пройдёт легкоатлетический ночной забег "Огни Самары" (0+) — динамичное событие для всех уровней подготовки с дистанциями от 300 м до 10 км. Регистрация на ночной забег уже открыта.

Фото: архив АНО "Волгамэн"

Мероприятие проводит АНО "Волгамэн" при поддержке администрации г. о. Самара, министерства спорта Самарской области, городского департамента физической культуры и спорта, Федерации легкой атлетики Самарской области.

Ночная трасса "Огни Самары" — это комфортный и быстрый маршрут по асфальту в одной из самых беговых локаций города. Старт и финиш расположены у "Солидарность Самара Арена". Дистанции проложены по кругам с чёткой разметкой, понятной навигацией и организованными поворотами, чтобы участники могли полностью сосредоточиться на беге и атмосфере ночного старта.

Дистанции:

  • Детский забег 300 м (дети 1–4 года включительно, при сопровождении родителей);
  • Детский забег 600 м (дети 5–10 лет включительно);
  • Забег патриотов "Крылья Победы" — 1 586 м (год основания Самары) бесплатный старт для всех желающих с 7 лет;
  • Забег в свадебных платьях — 1 586 м (только для девушек);
  • Корпоративный забег 5×5 км — команда из 5 человек, возраст участников от 11 лет;
  • 5 км (возраст участников от 12 лет);
  • 10 км (возраст участников от 14 лет);
  • Северная ходьба 5 км (от 11 лет);
  • Инклюзивный старт (с 5 лет) — для участников с ОВЗ, возможна помощь и сопровождение спортсмена.

Всем финишерам вручается уникальная коллекционная медаль участника.

Провести яркую спортивную ночь в стиле 90-х и побороться на своей дистанции приглашают семьи, беговые клубы, корпоративные команды и всех любителей активного отдыха. Вперед — навстречу огням ночного города!

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