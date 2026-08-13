В Самаре состоится легкоатлетический ночной забег в стиле 90-х

15 августа 2026 года на "Солидарность Самара Арена" пройдёт легкоатлетический ночной забег "Огни Самары" (0+) — динамичное событие для всех уровней подготовки с дистанциями от 300 м до 10 км. Регистрация на ночной забег уже открыта.
Мероприятие проводит АНО "Волгамэн" при поддержке администрации г. о. Самара, министерства спорта Самарской области, городского департамента физической культуры и спорта, Федерации легкой атлетики Самарской области.
Ночная трасса "Огни Самары" — это комфортный и быстрый маршрут по асфальту в одной из самых беговых локаций города. Старт и финиш расположены у "Солидарность Самара Арена". Дистанции проложены по кругам с чёткой разметкой, понятной навигацией и организованными поворотами, чтобы участники могли полностью сосредоточиться на беге и атмосфере ночного старта.
Дистанции:
- Детский забег 300 м (дети 1–4 года включительно, при сопровождении родителей);
- Детский забег 600 м (дети 5–10 лет включительно);
- Забег патриотов "Крылья Победы" — 1 586 м (год основания Самары) бесплатный старт для всех желающих с 7 лет;
- Забег в свадебных платьях — 1 586 м (только для девушек);
- Корпоративный забег 5×5 км — команда из 5 человек, возраст участников от 11 лет;
- 5 км (возраст участников от 12 лет);
- 10 км (возраст участников от 14 лет);
- Северная ходьба 5 км (от 11 лет);
- Инклюзивный старт (с 5 лет) — для участников с ОВЗ, возможна помощь и сопровождение спортсмена.
Всем финишерам вручается уникальная коллекционная медаль участника.
Провести яркую спортивную ночь в стиле 90-х и побороться на своей дистанции приглашают семьи, беговые клубы, корпоративные команды и всех любителей активного отдыха. Вперед — навстречу огням ночного города!
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.