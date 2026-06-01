Команда Новокуйбышевского НПЗ стала победителем зонального этапа XXI летних спортивных игр

28 мая в Самаре завершился зональный этап XXI летних спортивных игр НК "Роснефть", по итогам которого команда Новокуйбышевского НПЗ заняла первое место в общем зачёте. В последний день соревнований прошли финальные схватки команд в мини-футболе, волейболе и перетягивании каната, однако итоговое преимущество новокуйбышевцев было обеспечено еще до заключительных видов программы - отрыв от ближайших соперников составил около 20 очков.
Как рассказала руководитель команды, председатель комитета по физической культуре профсоюзной организации Юлия Мельникова, летние спортивные игры являются многолетней корпоративной традицией и важной частью спортивной жизни предприятия. В программу соревнований входит 12 видов спорта, а состав команды формируется из сотрудников с разным уровнем подготовки - от любителей до опытных спортсменов, включая тех, кто регулярно выступает на соревнованиях.
В этом сезоне программа была расширена за счет включения новых дисциплин: бега на 100 метров и отдельной дисциплины по дартсу среди руководителей команд. Это, по словам участников, сделало турнир более плотным по графику и потребовало быстрой адаптации к новым условиям, поскольку ранее подобных стартов в программе не было.
Несмотря на изменения формата, команда Новокуйбышевского НПЗ показала стабильные высокие результаты практически во всех дисциплинах. Особо успешным у заводчан стало выступление в баскетболе, футболе, волейболе, где команды одержала победу без единого поражения,. Также девушки заняли первое место в эстафете по легкой атлетике, высокий уровень подготовки показали и легкоатлеты в личных зачетах на дистанции 100, 400 и у мужчин на 1000 м.
Значительный вклад в общий результат внес спортсмен команды Никита Русяев, который выступил сразу в нескольких дисциплинах - мини-футболе, беге на 100 и 400 метров, а также пулевой стрельбе, где также сумел войти в число призеров. В мини-футболе команда уверенно заняла первое место, пропустив по ходу турнира всего один мяч.
Сам спортсмен отметил, что соревнования проходили в напряженной борьбе и каждый вид требовал максимальной концентрации. "Очень непросто. Но мини-футбол мы прошли достойно. Пропустили один мяч только. Эмоции шикарные. Первое место - заслуженно. Команда серьезно готовилась. Наш успех - в сплочении, в поддержке, в серьезной подготовке", - рассказал он.
Дистанцию 400 метров Никита Русяев назвал одной из самых сложных, а в стрельбе признал, что результат мог быть выше: по его словам, на выступлении сказалось волнение, хотя на тренировках показатели были стабильнее.
Электромонтер цеха эксплуатации электрооборудования Алексей Дудрин также вошел в число призеров соревнований, заняв третье место в личном зачете и второе - в парном разряде в настольном теннисе. Он отметил, что участие в корпоративных играх помогает поддерживать физическую форму и играет важную роль в жизни коллектива, особенно с учетом рабочего ритма.
По словам Алексея Дудрина, команда за последние годы стала по-настоящему сплоченной: участники поддерживают друг друга на соревнованиях, регулярно тренируются и сохраняют командный дух вне зависимости от результатов выступлений.
Подготовка к спортивным играм на предприятии ведется круглогодично: сотрудники тренируются на городских спортивных площадках и в спортивных залах, при поддержке профсоюзной организации и с привлечением тренеров. Это позволяет поддерживать высокий уровень готовности команды на протяжении всего сезона.
Впереди у команды - корпоративный финал, в который выйдут 40 сильнейших коллективов со всей страны. На Новокуйбышевском НПЗ рассчитывают сохранить высокий уровень результатов и в решающей стадии соревнований.
"Настрой один - двигаться только вперед", - говорят нефтепереработчики.
