В Воронежской области состоялась "Улетная зарядка" при поддержке ВРО СоюзМаш и НОВИКОМа

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Рамонском районе Воронежской области прошла спортивно-оздоровительная акция "Улетная зарядка", организованная филиалом ПАО "Ил" — ВАСО. Она объединила жителей района, представителей органов власти, промышленности и спортивного сообщества. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства спорта Воронежской области, регионального отделения Союза машиностроителей России и банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех).

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Улетная зарядка" — это проект, направленный на популяризацию активного образа жизни и физической культуры. Впервые акция была проведена в 2024 году для сотрудников Воронежского авиационного завода, а сегодня мероприятие ежемесячно собирает сотни жителей Воронежской области на различных площадках. Акция реализуется при поддержке АНО "Гордость нации".

Программа "Улетной зарядки" включает в себя спортивные упражнения, игры, а также показательные выступления известных коллективов области. Традиционные партнеры мероприятия, Воронежское РО СоюзМаш и банк НОВИКОМ, с готовностью поддерживают участников и дарят памятные сувениры самым активным.

"Поддержка инициатив, направленных на развитие массового спорта и формирование культуры здорового образа жизни, — важная часть социальной ответственности банка НОВИКОМ. Проект "Улетная зарядка" наглядно показывает, как предприятия промышленного комплекса совместно с партнерами создают комфортную и мотивирующую среду для жителей региона", — отметил управляющий офисом банка НОВИКОМ в Воронеже, член Воронежского РО СоюзМаш России Илья Лазукин.

