Энергетика ТЭК

В шести районах области временно отключат свет 12 и 13 февраля

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

12.02.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Мельничная)

12.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Светлодольск (ул. Южная);

12.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

12.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

12.02.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка

12.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Центральная);

12.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

12.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Покровское

12.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозавод

12.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

х. Вольница

12.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Исаково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Подлесная, ул. Хлеборобов);

12.02.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Домашка

12.02.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Восточная, ул. Центральная);

12.02.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Вязовский (ул. Главная);

12.02.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная);

12.02.2025 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Специалистов, ул. Железнодорожная, ул. Нефтянников, ул. Мелиораторов, ул. Квартальная, ул. Луговцева, ул. Северная, ул. Демократическая, ул. Луговая, ул. Есенина, ул. Осипенко, ул. Степная, ул. Пушкина, ул. Новая, ул. 8-е Марта, ул. Овражная, ул. Ст. Разина, пер. Троицкий);

12.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Щербакова);

12.02.2026 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Восточная, ул. Мира, ул. Советская, пер. Восточный, пер. Западный);

13.02.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ЖК "Солнечный" полностью);

13.02.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Вязовский (ул. Главная);

13.02.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная);

13.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Исаково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Подлесная, ул. Хлеборобов);

13.02.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Тверская, ул. Садовая, ул. Южная);

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Дубовая роща

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Новоурайкино

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. М. Каменка

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кочкари

13.02.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

13.02.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Покровское

13.02.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозавод

13.02.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

х. Вольница

13.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Приволжская, ул. Маршала Жукова, ул. Саратовская, ул. Желанная, ул. Нагорная, ул. Дружбы, ул. Сказочная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Энтузиастов, ул. Березовая, ул. Изумрудная, ул. Мира, ул. Цветная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Ягодная, ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Солнечная, ул. Специалистов, пер. Больничный, пер. Самарский, пер. Тюменский, пер. Свердловский, пер. Донецкий, пер. Ясный, пр. Серебряный, пр. 6-й дачный);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

