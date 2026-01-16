В четырех районах области временно отключат свет с 19 по 23 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.01.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Ленинская);

19.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Куйбышева);

19.01.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая);

20.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная);

19.01.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Сок (ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Специалистов);

19.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул. Южная);

19.01.2026 года с 10-00 до 11-30 (местного времени):

Безенчукский район:

П.г.т. Безенчук (ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Мамистова, ул. М. Горького, ул. Больничная, ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Осипенко, ул. Рабочая, ул. Вокзальная, ул. Чкалова, ул. Чапаева, пер. Шевченко, пер. Маяковского);

20.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Ставропольская, пер. Речной, пер. Молодежный);

22.01.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Мира);

23.01.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Матюшкино

23.01.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Ерёмкино

23.01.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Техническая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Молодёжная, пер. Октябрьский);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.