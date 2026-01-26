В пяти районах области временно отключат свет с 27 по 29 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Озерная);

27.01.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Мира);

27.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

27.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

27.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные дубки

28.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная);

28.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Озерная, ул. Ленина, ул. Речная);

28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Васильевка

28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Емелькино

28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тимяшево

28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Северный

28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Тархановка

28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Костюнькино

28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Артюшкино

28.01.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (ул. Победы, ул. Рабочая, ул. Терешковой);

28.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

28.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

29.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

аул Краснорыльский

29.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

29.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.