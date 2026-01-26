В пяти районах области временно отключат свет с 27 по 29 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
27.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Озерная);
27.01.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Мира);
27.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Воротнее
27.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лагода
27.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красные дубки
28.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная);
28.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Озерная, ул. Ленина, ул. Речная);
28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Васильевка
28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Емелькино
28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Тимяшево
28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Северный
28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Тархановка
28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):
Шенталинский район:
д. Костюнькино
28.01.2026 года с 08-00 до 08-30 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Артюшкино
28.01.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Приволжье (ул. Победы, ул. Рабочая, ул. Терешковой);
28.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Алимовка
28.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Средняя Орлянка
29.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
аул Краснорыльский
29.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Запрудный
29.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Средняя Орлянка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
