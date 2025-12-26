В Ставропольском районе временно отключат свет 29 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Цветочная, ул. Грачева, ул. Приморская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.