Стало известно, где отключат свет 9 и 10 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

09.02.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (Проезд Речной, ул. Рассветная, ул. Заповедная, ул. Парусная, ул. Центральная);

09.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная)

09.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Строительная, ул. Новая, ул. Ново-Кировская, ул. Волжская)

09.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Тверская, ул. Садовая, ул. Южная)

09.02.2026 года с 11-00 до 11-30 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь

09.02.2026 года с 11-00 до 11-30 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки

09.02.2026 года с 11-00 до 11-30 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое

09.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки

09.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2, ул. Набережная, ул. Советская);

09.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (п. Лесной);

09.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);

09.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача);

09.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Специалистов, ул. Железнодорожная, ул. Нефтянников, ул. Мелиораторов, ул. Квартальная, ул. Луговцева, ул. Северная, ул. Демократическая, ул. Луговая, ул. Есенина, ул. Осипенко, ул. Степная, ул. Пушкина, ул. Новая, ул. 8-е Марта, ул. Овражная, ул. Ст. Разина, пер. Троицкий);

10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, ул. Победы, Энергетиков);

10.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Мамистова, ул. М. Горького, ул. Больничная ул. Центральная ул. Комсомольская ул. Осипенко, ул. Рабочая, ул. Вокзальная, ул. Чкалова, ул. Чапаева, пер. Шевченко, пер. Маяковского);

10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки;

10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2, ул. Набережная, ул. Советская);

10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (п. Лесной);

10.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени);

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.