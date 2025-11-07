В трех районах области временно отключат свет с 10 по 13 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.11.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Демидова, ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Тракторная)

10.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

мкр. Александровское поле

10.11.2025 года с 09:30 до 12:30 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Екатериновка (ул. Фрунзе)

11.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Ленинская, ул. Набережная, ул. Придорожная, ул. Советская);

11.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кольцово (ул. Центральная);

11.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Центральная);

13.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Центральная);

13.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кольцово (ул. Центральная);

13.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Ленинская, ул. Набережная, ул. Придорожная, ул. Советская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.