В Ставропольском и Волжском районах с 6 по 8 ноября отключат свет

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.11.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

мкр-н. Александровское поле (ул. Кооперативная, ул. Крылова, ул. Кутузова, ул. Советская, ул. Суворова, ул. Тургенева, ул. Фрунзе);

06.11.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое (ул. Кооперативная, ул. Ново-Садовая, ул. Садовая, ул. Советская);

07.11.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое (ул. Кооперативная, ул. Ново-Садовая, ул. Садовая, ул. Советская);

08.11.2025 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Суворова, ул. Чкалова, ул. Северная, ул. Лучистая, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. Рябиновая, ул. Гагарина, ул. Северная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.