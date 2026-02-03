Прокуратура пытается заставить администрацию Самары сохранить бывший кинотеатр "Юность"

В Самаре прокуратура добивается от городского департамента градостроительства сохранения бывшего кинотеатра "Юность".
Сейчас здание бывшего кинотеатра площадью 1870,9 кв. м на ул. Ново-Вокзальной, 28 находится в муниципальной собственности. В 2024 г. надзорное ведомство нашло многочисленные нарушения: ограждение исписано граффити, частично разрушено и находится в плохом состоянии; прилегающая территория завалена мусором.
В связи с этим в сентябре 2024 г. прокуратура Промышленного района внесла представление об устранении нарушений руководителю департамента градостроительства. Однако при повторной проверке в 2025 г. обнаружилось, что ничего не изменилось, нарушения так и не устранили.
На этот раз прокуратура обратилась в суд и требовала признать бездействие департамента незаконным, а также обязать в трехмесячный срок принять реальные меры для сохранности и безопасности здания. Суд эти требования поддержал.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.