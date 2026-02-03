Прокуратура пытается заставить администрацию Самары сохранить бывший кинотеатр "Юность"

В Самаре прокуратура добивается от городского департамента градостроительства сохранения бывшего кинотеатра "Юность".

Сейчас здание бывшего кинотеатра площадью 1870,9 кв. м на ул. Ново-Вокзальной, 28 находится в муниципальной собственности. В 2024 г. надзорное ведомство нашло многочисленные нарушения: ограждение исписано граффити, частично разрушено и находится в плохом состоянии; прилегающая территория завалена мусором.

В связи с этим в сентябре 2024 г. прокуратура Промышленного района внесла представление об устранении нарушений руководителю департамента градостроительства. Однако при повторной проверке в 2025 г. обнаружилось, что ничего не изменилось, нарушения так и не устранили.

На этот раз прокуратура обратилась в суд и требовала признать бездействие департамента незаконным, а также обязать в трехмесячный срок принять реальные меры для сохранности и безопасности здания. Суд эти требования поддержал.