16+
Общество

В Самарской области вернули государству очередной приватизированный участок береговой полосы

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области по иску прокуратуры изъял в госсобственность землю в береговой полосе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что индивидуальные предприниматели зарегистрировали права собственности на три участка в пределах береговой полосы пруда Рождественский и его акватории. Общая площадь участков составляет более 7,2 га.

При этом водные объекты и береговые полосы могут состоять исключительно в федеральной собственности, и регистрация права собственности на них иными лицами невозможна.

Теперь суд постановил истребовать землю из незаконного владения.

