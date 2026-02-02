В Самарской области вернули государству очередной приватизированный участок береговой полосы

Арбитражный суд Самарской области по иску прокуратуры изъял в госсобственность землю в береговой полосе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что индивидуальные предприниматели зарегистрировали права собственности на три участка в пределах береговой полосы пруда Рождественский и его акватории. Общая площадь участков составляет более 7,2 га.

При этом водные объекты и береговые полосы могут состоять исключительно в федеральной собственности, и регистрация права собственности на них иными лицами невозможна.

Теперь суд постановил истребовать землю из незаконного владения.