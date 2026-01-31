В регионе из-за метели перекрыты трассы

В Самарской области из-за непогоды введено временное ограничение движения на двух федеральных трассах с 31 января с 10:00.
Речь об участках:
— км 294+500 — км 294+660 М-5 "Урал", подъезд к г. Ульяновск;
— км 295+100 — км 328+400 М-5 "Урал", подъезд к г. Ульяновск;
— км 326+367 — км 400+031 Р — 241 Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к г. Самара.
На указанных трассах сильный снег, сильный боковой ветер, ограниченная видимость.
Ограничение введено для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта.
Окончание ограничений — по наступлению благоприятных погодных условий.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.