В Самаре выдали РВП немцу, решившему переехать в Россию из‑за традиционных ценностей

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Гражданину Германии в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области в торжественной обстановке вручили разрешение на временное проживание (РВП), сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин Германии Артур Шмидт решил переехать в Россию, поскольку не разделяет идеологию, распространенную в Германии, считая ее противоречащей традиционным духовно‑нравственным ценностям. Еще одним поводом для переезда иностранного гражданина в Россию стало знакомство с будущей супругой.

Шмидт родился в Киргизии, но в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Германию.

После получения разрешения на временное проживание, мужчина планирует заняться поиском работы и подать необходимые документы на постоянный вид жительства на территории России.

Обращаясь к сотрудникам Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области, мужчина подчеркнул, что благодарен самарским полицейским, которые на все вопросы предоставили понятные для него разъяснения.

фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Как пояснила Анна Кувшинова, начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, выдача разрешения стала возможной благодаря Указу президента РФ № 702. Сотрудники Управления по вопросам миграции готовы оказывать содействие иностранным гражданам, выбирающим нашу страну для жизни, работы, реализации бизнес-проектов.

По данным ведомства, на текущий момент Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выдало 26 разрешений на временное проживание иностранным гражданам.

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

