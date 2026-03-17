В Самаре выдали РВП немцу, решившему переехать в Россию из‑за традиционных ценностей

Гражданину Германии в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области в торжественной обстановке вручили разрешение на временное проживание (РВП), сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин Германии Артур Шмидт решил переехать в Россию, поскольку не разделяет идеологию, распространенную в Германии, считая ее противоречащей традиционным духовно‑нравственным ценностям. Еще одним поводом для переезда иностранного гражданина в Россию стало знакомство с будущей супругой.

Шмидт родился в Киргизии, но в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Германию.

После получения разрешения на временное проживание, мужчина планирует заняться поиском работы и подать необходимые документы на постоянный вид жительства на территории России.

Обращаясь к сотрудникам Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области, мужчина подчеркнул, что благодарен самарским полицейским, которые на все вопросы предоставили понятные для него разъяснения.

Как пояснила Анна Кувшинова, начальник отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, выдача разрешения стала возможной благодаря Указу президента РФ № 702. Сотрудники Управления по вопросам миграции готовы оказывать содействие иностранным гражданам, выбирающим нашу страну для жизни, работы, реализации бизнес-проектов.

По данным ведомства, на текущий момент Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выдало 26 разрешений на временное проживание иностранным гражданам.