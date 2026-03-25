Карантин по бешенству введен в самарском селе

В Безенчукском районе в с. Кануевка обнаружен очаг бешенства на территории личного подсобного хозяйства. Там введен карантин. Соответствующий указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на сайте правительства.

"Определить территорию в радиусе 2 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в границах села Кануевка сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области неблагополучным по бешенству животных", — говорится в документе.

На время действия карантина в зоне, прилегающей к очагу болезни, запрещается проведение ярмарок, ввоз и вывоз восприимчивых животных.

Карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.