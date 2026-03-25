Карантин по бешенству введен в самарском селе

В Безенчукском районе в с. Кануевка обнаружен очаг бешенства на территории личного подсобного хозяйства. Там введен карантин. Соответствующий указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на сайте правительства.
"Определить территорию в радиусе 2 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в границах села Кануевка сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области неблагополучным по бешенству животных", — говорится в документе.
На время действия карантина в зоне, прилегающей к очагу болезни, запрещается проведение ярмарок, ввоз и вывоз восприимчивых животных.
Карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет