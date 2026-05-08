16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самары Иван Носков поздравил участника Великой Отечественной войны Андрея Тонковидова Участники второго потока "Школы героев" получили дипломы Иван Носков: "Бессмертный полк" - это не только шествие, он живет в сердцах людей" Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты Самары в День Победы В День Победы в Самаре будет запрещена розничная продажа алкоголя

Общество

Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты Самары в День Победы

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 9 мая, в связи с проведением праздничных мероприятий и артиллерийского салюта, в Самаре будет усилена работа общественного транспорта. Об этом сообщила городская мэрия.

Фото: департамент транспорта Самары

Для удобства горожан задействуют дополнительный подвижной состав:

23 трамвая на 6 маршрутах (№ 1, 3, 5, 13, 20, 22);

25 автобусов на 13 маршрутах (№ 1, 5д, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 67, 75, 91).

Автобусы и трамваи будут ждать на ул. Куйбышева (от Льва Толстого до Красноармейской).

Автобус № 5д заедет в Волгарь, № 91 поедет к ул. Советской Армии.

В 23:00 от Постникова оврага пойдёт доп. трамвай № 13.

Метро 9 мая работает с 06:00 до 24:00 (интервал 10–26 минут).

В центре города 9 мая будет ограничено движение. Планируйте маршруты заранее.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31