Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты Самары в День Победы

В субботу, 9 мая, в связи с проведением праздничных мероприятий и артиллерийского салюта, в Самаре будет усилена работа общественного транспорта. Об этом сообщила городская мэрия.
Для удобства горожан задействуют дополнительный подвижной состав:
23 трамвая на 6 маршрутах (№ 1, 3, 5, 13, 20, 22);
25 автобусов на 13 маршрутах (№ 1, 5д, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 67, 75, 91).
Автобусы и трамваи будут ждать на ул. Куйбышева (от Льва Толстого до Красноармейской).
Автобус № 5д заедет в Волгарь, № 91 поедет к ул. Советской Армии.
В 23:00 от Постникова оврага пойдёт доп. трамвай № 13.
Метро 9 мая работает с 06:00 до 24:00 (интервал 10–26 минут).
В центре города 9 мая будет ограничено движение. Планируйте маршруты заранее.
