Один из пострадавших при атаке БПЛА самарцев остается в тяжелом состоянии

В областной клинической больнице им. В.Д.Середавина в тяжелом состоянии остается один житель Самары, получивший травмы в результате атаки вражеского БПЛА 23 апреля. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, навестивший пострадавшего в медучреждении.

"Сейчас он единственный из всех пострадавших от атак БПЛА в нашем регионе остается госпитализированным, остальные пациенты выписаны", - уточнил глава региона.

Мужчина был серьезно ранен во время происшествия на ул. Демократической - он ожидал трамвая на остановке, бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила его в больницу им. Середавина, там была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас его состояние, по словам врачей, тяжелое, но стабильное. Реаниматологи работают командой вместе с хирургами, все необходимые препараты и аппаратура в больнице есть.

"Пообщался с коллективом отделения, поблагодарил за слаженную работу по спасению людей. Оказание помощи пострадавшим держу на контроле", - заключил губернатор.

Напомним, 23 апреля регион атаковали более чем десятка вражеских беспилотников. Один человек погиб.