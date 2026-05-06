Один из пострадавших при атаке БПЛА самарцев остается в тяжелом состоянии

В областной клинической больнице им. В.Д.Середавина в тяжелом состоянии остается один житель Самары, получивший травмы в результате атаки вражеского БПЛА 23 апреля. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, навестивший пострадавшего в медучреждении.
"Сейчас он единственный из всех пострадавших от атак БПЛА в нашем регионе остается госпитализированным, остальные пациенты выписаны", - уточнил глава региона.
Мужчина был серьезно ранен во время происшествия на ул. Демократической - он ожидал трамвая на остановке, бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила его в больницу им. Середавина, там была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас его состояние, по словам врачей, тяжелое, но стабильное. Реаниматологи работают командой вместе с хирургами, все необходимые препараты и аппаратура в больнице есть.
"Пообщался с коллективом отделения, поблагодарил за слаженную работу по спасению людей. Оказание помощи пострадавшим держу на контроле", - заключил губернатор.
Напомним, 23 апреля регион атаковали более чем десятка вражеских беспилотников. Один человек погиб.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬