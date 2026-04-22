Два человека, пострадавших при атаке БПЛА на Сызрань, находятся в тяжелом состоянии

В среду, 22 апреля, на совещании с губернатором Федорищевым по ликвидации последствий атаки БПЛА в Сызрани министр здравоохранения Самарской области рассказал о том, как оказывается медицинская помощь пострадавшим.

Всего в результате происшествия пострадали 12 человек. Девять из них, получив необходимую амбулаторную и психологическую поддержку на месте, приняли решение не госпитализироваться. Трое были направлены в стационар Центральной городской больницы в Сызрани. Один из этих пациентов уже прошел необходимый этап лечения и сейчас находится под амбулаторным наблюдением.

"Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе специалистами мультидисциплинарной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи областной больницы Середавина", — доложил Андрей Орлов.

Напомним, в ночь на среду, 22 апреля, в результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. При обрушении подъезда пострадали люди, из-под завалов извлечены тела двух человек.

После атаки БПЛА на Сызрань Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей.