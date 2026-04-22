После атаки БПЛА на Сызрань возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области вследствие атаки украинских вооруженных формирований, сообщает СК.
По предварительным данным, в результате атаки погибли женщина и ребенок, несколько местных жителей получили ранения, также зафиксированы повреждения жилых домов.
Напомним, в среду, 22 апреля, утром зафиксировано падение не менее 11 БПЛА УВФ с последующей детонацией. В результате атаки повреждены жилые дома и гражданские объекты.
Наиболее тяжелые последствия были вызваны попаданием БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда.
"В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших", — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
