В Сызрани из-за коммунальной аварии более 200 домов и пять больниц остались без холодной воды

В пятницу, 27 марта, в 20:39 поступило сообщение об утечке на канализационном коллекторе диаметром 800 мм в Сызрани по ул. Выборгской, д. 2Б, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 140 многоквартирных и 86 частных жилых домов, семь школ, 18 детских садов, один детский дом и пять медицинских учреждений.
На месте аварии работают коммунальные службы. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
