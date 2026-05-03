В Кинельском районе у посетителя Золотой пещеры случился инсульт

В субботу, 2 мая, спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области провели спасательные работы в Золотой пещере около с. Сырейка Кинельского района, сообщает пресс-служба ведомства.

У посетителя памятника природа случился инсульт. Требовалась помощь спасателей по транспортировке пострадавшего до машины скорой медицинской помощи. В 15:45 спасатели приступили к спасательным работам. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Пострадавшего на спинальном щите доставили из пещеры до машины скорой медицинской помощи. В 17:20 спасательные работы были окончены.