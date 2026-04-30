В Самарской области пять машин скорой помощи повреждены в результате атаки БПЛА

Министерство здравоохранения Самарской области выделит около 1 млн рублей на ремонт машин скорой помощи. Они были повреждены в результате атаки украинских БПЛА 18 апреля.

В тот день беспилотники атаковали промышленные предприятия Сызрани и Новокуйбышевска. Один из БПЛА упал в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании были выбиты стекла, но обошлось без пострадавших.

По всей видимости, там же были повреждены машины скорой помощи. Информацию минздрав обозначил в поправках к программе "Развитие здравоохранения в Самарской области", предусматривающих проведение ремонта автомобилей.

"В результате атаки БПЛА 18 апреля были повреждены пять машин скорой медицинской помощи, находящихся в оперативном управлении ГБУЗ "СОССМП", в том числе два автомобиля 2025 года выпуска. Общий характер повреждений включает разбитые стекла, пробоины и деформации элементов кузова", - указано в пояснительной записке.

Представители министерства констатировали, что транспорт находится в неэксплуатационном состоянии и требует капитального кузовного ремонта, замены остекления и восстановления внутренних систем. Предварительная стоимость оценивается в 980 тысяч рублей.