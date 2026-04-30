В Самарской области пять машин скорой помощи повреждены в результате атаки БПЛА Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от непогоды В Борском районе под упавшим деревом скончался рабочий Глава минздрава рассказал о состоянии пострадавших из-за урагана в Самарской области В Самаре упавшее дерево убило девочку

В Самарской области пять машин скорой помощи повреждены в результате атаки БПЛА

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство здравоохранения Самарской области выделит около 1 млн рублей на ремонт машин скорой помощи. Они были повреждены в результате атаки украинских БПЛА 18 апреля.

Фото: Александра Белова

В тот день беспилотники атаковали промышленные предприятия Сызрани и Новокуйбышевска. Один из БПЛА упал в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании были выбиты стекла, но обошлось без пострадавших.

Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА в Самарской области Вячеслав Федорищев поручил незамедлительно приступить к восстановлению объектов после атаки БПЛА в Самарской области
Сегодня с раннего утра Самарская область подверглась беспрецедентной вражеской атаке средствами БПЛА.

По всей видимости, там же были повреждены машины скорой помощи. Информацию минздрав обозначил в поправках к программе "Развитие здравоохранения в Самарской области", предусматривающих проведение ремонта автомобилей.

"В результате атаки БПЛА 18 апреля были повреждены пять машин скорой медицинской помощи, находящихся в оперативном управлении ГБУЗ "СОССМП", в том числе два автомобиля 2025 года выпуска. Общий характер повреждений включает разбитые стекла, пробоины и деформации элементов кузова", - указано в пояснительной записке.

Представители министерства констатировали, что транспорт находится в неэксплуатационном состоянии и требует капитального кузовного ремонта, замены остекления и восстановления внутренних систем. Предварительная стоимость оценивается в 980 тысяч рублей.

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

