Тольяттинский подросток найден живым

В понедельник, 1 июня, в вечернее время 14-летний подросток разыскан сотрудниками полиции в Тольятти.
Напомним, что ребенок пропал 25 мая.
"Противоправных действий в отношении него не совершалось. Полицейскими по собранным материалам будет принято процессуальное решение", — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
