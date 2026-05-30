В Тольятти разыскивают пропавшего подростка

Сотрудники полиции разыскивают 14-летнего жителя Тольятти, пропавшего 25 мая, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что в тот день, примерно в 18:00, юноша вышел из здания на ул. Дзержинского Автозаводского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 15 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одет: футболка и шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.