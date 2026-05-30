В Тольятти разыскивают пропавшего подростка

Сотрудники полиции разыскивают 14-летнего жителя Тольятти, пропавшего 25 мая, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Известно, что в тот день, примерно в 18:00, юноша вышел из здания на ул. Дзержинского Автозаводского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.
Приметы разыскиваемого: на вид 15 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одет: футболка и шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.
Последние комментарии
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!