16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке Кассационный суд вынес решение по делу обвиненного в создании "обнального сообщества" Юшина Полмиллиона штрафа заплатит самарчанка за контрабанду бриллиантов из Индии В Самарской области Lada въехала в трубу, пострадал ребенок Ребенок, укушенный бродячей собакой, получит 100 тыс. компенсации

Происшествия

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

Фото: Архив «ВН»

Сообщается, в частности, что Агентство по страхованию вкладов 22 апреля 2026 г. обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ.

Ст. 160 УК РФ. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Часть 4 охватывает деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Наказание по этой части - лишение свободы на срок до 10 лет.

Корреспондент Волга Ньюс направлял запрос в АСВ, в котором просил пояснить, по каким именно фактам госкорпорация обратилась в органы, о каком размере ущерба идет речь и какое лицо может быть причастно к преступлению. 

В агентстве ответили оперативно, но очень сухо: "Процессуальная проверка по указанному заявлению в настоящее время не завершена. Предоставление иных сведений ограничено требованиями статьи 161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных уголовного судопроизводства".

Напомним, ЦБ РФ лишил Газбанк лицензии в 2018 году. Причиной стали многочисленные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, а также иных федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

За эти годы трех бывших топ-менеджеров Газбанка осудили за злоупотребление полномочиями и мошенничество. Только один из них получил реальный срок.

С 2024 г. идет предварительное следствие по делу о фальсификации финансовой отчетности банка.

Продолжается процедура банкротства кредитного учреждения. Конкурсным управляющим выступает АСВ. Согласно свежим отчетам, удовлетворены требования 86,88% кредиторов, выплачено 16 млрд из 20,4 млрд руб. долга. На страховые выплаты вкладчикам ушло 17,7 млрд рублей. Расходы на конкурсное производство составили без малого 2 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31