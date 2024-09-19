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Суды Происшествия

Кассационный суд не стал менять срок заключения бывшему топ-менеджеру "Газбанка"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 сентября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на апелляционный приговор по делу бывшего первого заместителя предправления обанкротившегося АО АКБ "Газбанк" Владимира Семина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе кассационного суда.

Напомним, Семина обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2017 г. он заключил фиктивные кредитные договоры для развития бизнеса организаций, которые фактически не вели никакой деятельности. Общая сумма "кредитов" составила около 900 млн рублей. При этом лица, совместно с которыми он похитил эти средства, следствием не установлены.

Ленинский районный суд 14 сентября 2023 г. назначил ему семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор обжаловали и сторона защиты и прокуратура. Обвинение осталось недовольно тем, что при вынесении приговора не был учтен квалифицирующий признак — с использованием служебного положения. В итоге приговор суда первой инстанции отменили, и 12 апреля 2024 г. Самарский областной суд вынесен новый — апелляционный приговор, в который вписали этот квалифицирующий признак, но в остальном ничего не поменяли.

Теперь решения облсуда изучил кассационный суд. Приговор поменяли в части зачета срока содержания под стражей и в части разрешения гражданского иска. Срок заключения оставили без изменений.

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