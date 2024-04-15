Облсуд скорректировал приговор бывшему топ-менеджеру Газбанка

В пятницу, 12 апреля, Самарский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда от 14 сентября 2023 г. по делу бывшего первого заместителя правления обанкротившегося АО АКБ "Газбанк" Владимира Семина и вынес новый обвинительный приговор. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, Семина обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ленинский районный суд признал бывшего топ-менеджера виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судом при этом было установлено, что в 2017 г. Семин заключил фиктивные кредитные договоры для развития бизнеса организаций, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность. Общая сумма "кредитов" составила около 900 млн рублей. При этом лица, совместно с которыми он похитил эти средства, следствием не установлены.

Приговор Ленинского районного суда был обжалован стороной защиты подсудимого и представителем прокуратуры.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, при вынесении приговора Ленинским районным судом не был учтен квалифицирующий признак совершенного Семиным преступления по ч. 4 статьи 159 УК РФ — с использованием служебного положения.

"По представлению прокуратуры приговор суда первой инстанции был отменен и Самарским областным судом вынесен новый — апелляционный приговор, где этот момент был учтен. То есть в качестве квалифицирующего признака к обвинению Семина было добавлено, что преступление совершено с использованием служебного положения. В остальной части приговор оставлен без изменения", — пояснили в прокуратуре Самарской области.

То есть назначенный Семину срок заключения оставлен прежним.

Сейчас у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

Отметим, что ранее приговоры также выслушали бывший председатель правления Газбанка (1,5 года условно за злоупотребление полномочиями при выдаче заведомо невозвратных кредитов на 409 млн руб.) и экс-советник председателя правления по развитию бизнеса Артем Маслов (два года условно за превышение полномочий при выдаче невозвратных кредитов на 572 млн рублей).

При этом ранее сообщалось о возбуждении дела о выводе активов банка на 7 млрд рублей.