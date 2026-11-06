Предварительные итоги уборочной кампании подводят самарские аграрии и готовятся к новому агросезону

В региональном минсельхозе прошло совещание с руководителями районных сельхозуправлений. Участники обсудили предварительные итоги аграрного сезона, обеспечение хозяйств минеральными удобрениями, меры государственной поддержки и подготовку к следующему сельскохозяйственному году.

По предварительным данным, основные плановые показатели по зерновым и масличным культурам в регионе близки к выполнению. По состоянию на 3 ноября в Самарской области собрано 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур - примерно на 100 тыс. тонн больше установленного планового показателя. Масличных культур собрано 1,2 млн тонн, что составляет около 98,5% от планового объема.

Итоговые данные по картофелю, овощам и плодово-ягодной продукции будут сформированы позднее с учетом производства в хозяйствах населения.

Особое внимание уделили обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. Представители одного из крупнейших производителей азотных удобрений - ПАО "КуйбышевАзот" - проинформировали участников о возможности заключения договоров с сельскохозяйственными предприятиями напрямую, а также рассказали о запуске производства карбамидно-аммиачной смеси с микроэлементами и поставке первой партии сельхозтоваропроизводителям региона. "Первую партию продукции у нас приобрели именно самарские сельхозтоваропроизводители", - отметили представители предприятия.

Отдельно остановились на ценовой политике и предсказуемости условий поставок: представители предприятия обозначили ориентир на сохранение действующего уровня цен к весенней посевной кампании 2027 года. Цены на удобрения находятся под контролем Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза России.

В ходе совещания также рассмотрены возможные варианты использования инфраструктуры порта Тольятти для отгрузки сельскохозяйственной продукции.

Отдельный вопрос - меры государственной поддержки производителей озимых культур. Правительство Российской Федерации направит более 13 млрд рублей в 22 региона страны на выполнение агротехнологических работ при возделывании озимых. В настоящее время Минсельхоз России разрабатывает эту новую меру господдержки, предусматривающую компенсацию до 70% затрат на сев озимых культур. Благодаря активной позиции губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева наш регион включен в перечень получателей данной федеральной поддержки.

Аграриям напомнили о необходимости своевременно и корректно отражать в государственных информационных системах сведения о проведенном севе - это ключевое условие для оперативного оформления и получения соответствующих субсидий. Участникам совещания также представили информацию о возможных инструментах взаимодействия с АО "Росагролизинг", в частности механизм, предусматривающий отсрочку исполнения обязательств по основному долгу и процентам сроком до 12 месяцев.

Завершая встречу, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов обозначил приоритетные задачи: уточнение производственных планов, своевременное формирование потребности в материальных ресурсах, подготовка документов для получения мер государственной поддержки и проверка сведений о земельных участках и посевных площадях. "При оценке работы муниципальных образований учитываются объемы произведенной продукции, структура посевных площадей, урожайность и применение минеральных удобрений", - подчеркнул он. Решение этих задач напрямую влияет на достижение показателей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".