Предварительные итоги уборочной кампании подводят самарские аграрии и готовятся к новому агросезону

В региональном минсельхозе прошло совещание с руководителями районных сельхозуправлений. Участники обсудили предварительные итоги аграрного сезона, обеспечение хозяйств минеральными удобрениями, меры государственной поддержки и подготовку к следующему сельскохозяйственному году.
По предварительным данным, основные плановые показатели по зерновым и масличным культурам в регионе близки к выполнению. По состоянию на 3 ноября в Самарской области собрано 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур - примерно на 100 тыс. тонн больше установленного планового показателя. Масличных культур собрано 1,2 млн тонн, что составляет около 98,5% от планового объема.
Итоговые данные по картофелю, овощам и плодово-ягодной продукции будут сформированы позднее с учетом производства в хозяйствах населения.
Особое внимание уделили обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. Представители одного из крупнейших производителей азотных удобрений - ПАО "КуйбышевАзот" - проинформировали участников о возможности заключения договоров с сельскохозяйственными предприятиями напрямую, а также рассказали о запуске производства карбамидно-аммиачной смеси с микроэлементами и поставке первой партии сельхозтоваропроизводителям региона. "Первую партию продукции у нас приобрели именно самарские сельхозтоваропроизводители", - отметили представители предприятия.
Отдельно остановились на ценовой политике и предсказуемости условий поставок: представители предприятия обозначили ориентир на сохранение действующего уровня цен к весенней посевной кампании 2027 года. Цены на удобрения находятся под контролем Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза России.
В ходе совещания также рассмотрены возможные варианты использования инфраструктуры порта Тольятти для отгрузки сельскохозяйственной продукции.
Отдельный вопрос - меры государственной поддержки производителей озимых культур. Правительство Российской Федерации направит более 13 млрд рублей в 22 региона страны на выполнение агротехнологических работ при возделывании озимых. В настоящее время Минсельхоз России разрабатывает эту новую меру господдержки, предусматривающую компенсацию до 70% затрат на сев озимых культур. Благодаря активной позиции губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева наш регион включен в перечень получателей данной федеральной поддержки.
Аграриям напомнили о необходимости своевременно и корректно отражать в государственных информационных системах сведения о проведенном севе - это ключевое условие для оперативного оформления и получения соответствующих субсидий. Участникам совещания также представили информацию о возможных инструментах взаимодействия с АО "Росагролизинг", в частности механизм, предусматривающий отсрочку исполнения обязательств по основному долгу и процентам сроком до 12 месяцев.
Завершая встречу, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов обозначил приоритетные задачи: уточнение производственных планов, своевременное формирование потребности в материальных ресурсах, подготовка документов для получения мер государственной поддержки и проверка сведений о земельных участках и посевных площадях. "При оценке работы муниципальных образований учитываются объемы произведенной продукции, структура посевных площадей, урожайность и применение минеральных удобрений", - подчеркнул он. Решение этих задач напрямую влияет на достижение показателей национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами