Богатые перестают интересоваться алкоголем — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, изучил спрос на алкогольные онлайн-маркеты. Россияне стали активнее интересоваться этой категорией товаров: количество пользователей, посещающих сайты более 21 дня в месяц, с начала года увеличилось почти в четыре раза. При этом молодежь остается в стороне: на людей в возрасте 18-24 лет приходится только 7% активности, на аудиторию 25-34 лет — 18%. Ядро аудитории составляют люди среднего возраста — на посетителей 35-44 лет приходится 35,3%. При этом пользователи стали чаще заходить на такие сайты: доля тех, кто посещает их более 21 дня в месяц, выросла с 0,7% до 10%. Интерес к алкогольным онлайн-маркетам смещается от состоятельных потребителей к представителям среднего класса.

Т2 проанализировал посещаемость сайтов алкогольных магазинов с начала прошлого года. Трафик за первые девять месяцев 2026 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Молодые люди стали реже интересоваться этой категорией товаров: в январе 2025 года доля посетителей в возрасте 25-34 лет составляла 21,4%, а к сентябрю 2026 года снизилась до 18%. Среди зумеров существенных изменений не произошло — на россиян младше 25 лет по-прежнему приходится около 7% общего трафика. Основную аудиторию составляют люди в возрасте 35-44 лет — на них приходится более 35% посещений.

Аудитория онлайн-алкомаркетов постепенно переходит от обеспеченных потребителей к людям со средним доходом. Доля последних с начала 2025 года увеличилась с 16,5% до 23%. Интерес со стороны состоятельных клиентов, напротив, снижается: доля посетителей с высоким достатком сократилась с 22,3% до 15,8%. Доля премиальной аудитории также уменьшилась — с 26% до 22%.

Пользователи стали посещать онлайн-маркеты значительно чаще. С августа 2025 года количество тех, кто заходит на сайты более 21 дня в месяц, выросло в 3,7 раза. Доля таких посетителей с начала 2025 года увеличилась с 0,7% до 10%. Остальные категории также показали рост: число пользователей, посещающих сайты до семи раз в месяц, увеличилось в 1,6 раза, от семи до 14 дней — в два раза, от 14 до 21 дня — в 2,2 раза. В январе 2025 года большинство клиентов заходили на сайты не более трех дней в месяц, однако их доля существенно сократилась — с 81% до 55%. При этом соотношение мужчин и женщин среди посетителей оставалось практически неизменным на протяжении всего периода исследования — 51% составляли женщины и 49% — мужчины.