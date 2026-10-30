В Самарской области прошел региональный этап чемпионата "Пилоты будущего"

В Самарской области прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов "Пилоты будущего". Движение Первых совместно с Федерацией гонок дронов России собрали более 100 участников со всей губернии. Победители представят регион на большом финале в Москве, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона.

Проект играет ключевую роль в профессиональной ориентации подрастающего поколения и направлен на формирование у детей и молодежи практических навыков пилотирования беспилотных воздушных судов, популяризацию технических дисциплин и развитие актуального вида спорта — гонки дронов.

"Флагманский проект Движения Первых "Пилоты будущего" направлен на формирование у молодежи востребованных навыков в сфере беспилотных летательных систем. Он вносит значимый вклад в подготовку будущих профессионалов, способных создавать беспилотники и управлять ими в реальных условиях. Чемпионат масштабируется с каждым годом, и в этом году мы получили порядка 55 тысяч заявок от ребят со всей России. Уверен, участники региональных этапов освоят новые знания и навыки, получат яркие эмоции от соревнований и станут на шаг ближе ко всероссийскому финалу", — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Региональный этап чемпионата — важнейший рубеж перед финальным испытанием, во время которого участники доказывают свое мастерство. Победители представят свои регионы на большом финале в Москве. Чтобы стать абсолютным победителем, ребята должны будут продемонстрировать высокий уровень подготовки пилотирования и волю к победе.

"Чемпионат реализуется третий год, и в этот раз мы собрали более 100 участников со всей Самарской области. С каждым годом мы совершенствуем соревнования: приобретаем новое оборудование, обучаемся сами. В этом году закуплена новая профессиональная техника, за которой ребята могут почувствовать себя настоящими профессионалами", — сказала зампредседателя совета регионального отделения Движения Первых Самарской области по проектной деятельности Александра Шилина.

Региональные этапы по всей России организуются в очном формате и включают три последовательные дисциплины, проверяющие как теоретические знания, так и реальные навыки пилотирования. Так, на этапе "Теоретическое тестирование" участники должны ответить на 50 вопросов, продемонстрировав знания в области устройства БПЛА, принципов их работы, правил эксплуатации и техники безопасности.

Затем, проходя испытание "Технический симулятор — гонки беспилотных воздушных судов", юные пилоты показывают навыки виртуального пилотирования в специализированной среде "Квадросим".

На заключительном этапе, "Класс 75 мм", каждый участник должен успешно завершить гонку на скорость и точность управления, пилотируя реальные дроны на специально оборудованной трассе.

Основным партнером мероприятия выступила Федерация гонок дронов Самарской области. Директор федерации Арсен Джалилов отметил значимость события для подготовки инженерных кадров.

"Мероприятие очень важное, потому что оно популяризирует и развивает технологическое направление, которое сейчас необходимо для кадрового потенциала всей нашей страны. Наша главная задача: вовлечь школьников, зажечь в них интерес к беспилотному спорту. Ведь именно они — будущие специалисты, которые будут развивать эту сферу и становиться профессионалами", — сказал Арсен Джалилов.

Участник соревнований Святогор Солкин, который принимает участие в чемпионате третий год подряд, поделился впечатлениями и планами на будущее: "Занимаюсь беспилотным спортом уже около шести лет. Больше всего мне нравится ощущение полета, а на чемпионате я могу отточить свою технику. Плюс здесь развиваются конструкторские навыки — в будущем я хочу поступать на инженера в вуз. Участие в чемпионате — это отличный шаг к моей мечте".

Помимо напряженных соревнований, для гостей и участников работали интерактивные площадки. Все желающие могли сыграть в "дрон-баскетбол", получить навыки сборки и разборки прототипа дрона, а также посетить выставку беспилотных летательных аппаратов. На стенде Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОП" можно было познакомиться с робособакой, которая развлекала всех гостей трюками.

По итогам регионального этапа сформирован общий протокол, итоги будут подведены позже. Участники, занявшие с первого по пятое место в каждом субъекте РФ, получат путевки в финальный этап чемпионата, который состоится в очном формате с 17 по 22 ноября 2026 года в Москве.

Развитие беспилотных авиационных систем — один из ключевых технологических приоритетов нашей страны. Участие в соревнованиях по инновационному направлению дает молодежи уникальный шанс не просто прикоснуться к передовым технологиям и освоить их применение на практике, но и определиться с будущей профессией.