В Самарской области прошел региональный этап чемпионата "Пилоты будущего"

В Самарской области прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов "Пилоты будущего". Движение Первых совместно с Федерацией гонок дронов России собрали более 100 участников со всей губернии. Победители представят регион на большом финале в Москве, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона.
Проект играет ключевую роль в профессиональной ориентации подрастающего поколения и направлен на формирование у детей и молодежи практических навыков пилотирования беспилотных воздушных судов, популяризацию технических дисциплин и развитие актуального вида спорта — гонки дронов.
"Флагманский проект Движения Первых "Пилоты будущего" направлен на формирование у молодежи востребованных навыков в сфере беспилотных летательных систем. Он вносит значимый вклад в подготовку будущих профессионалов, способных создавать беспилотники и управлять ими в реальных условиях. Чемпионат масштабируется с каждым годом, и в этом году мы получили порядка 55 тысяч заявок от ребят со всей России. Уверен, участники региональных этапов освоят новые знания и навыки, получат яркие эмоции от соревнований и станут на шаг ближе ко всероссийскому финалу", — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
Региональный этап чемпионата — важнейший рубеж перед финальным испытанием, во время которого участники доказывают свое мастерство. Победители представят свои регионы на большом финале в Москве. Чтобы стать абсолютным победителем, ребята должны будут продемонстрировать высокий уровень подготовки пилотирования и волю к победе.
"Чемпионат реализуется третий год, и в этот раз мы собрали более 100 участников со всей Самарской области. С каждым годом мы совершенствуем соревнования: приобретаем новое оборудование, обучаемся сами. В этом году закуплена новая профессиональная техника, за которой ребята могут почувствовать себя настоящими профессионалами", — сказала зампредседателя совета регионального отделения Движения Первых Самарской области по проектной деятельности Александра Шилина.
Региональные этапы по всей России организуются в очном формате и включают три последовательные дисциплины, проверяющие как теоретические знания, так и реальные навыки пилотирования. Так, на этапе "Теоретическое тестирование" участники должны ответить на 50 вопросов, продемонстрировав знания в области устройства БПЛА, принципов их работы, правил эксплуатации и техники безопасности.
Затем, проходя испытание "Технический симулятор — гонки беспилотных воздушных судов", юные пилоты показывают навыки виртуального пилотирования в специализированной среде "Квадросим".
На заключительном этапе, "Класс 75 мм", каждый участник должен успешно завершить гонку на скорость и точность управления, пилотируя реальные дроны на специально оборудованной трассе.
Основным партнером мероприятия выступила Федерация гонок дронов Самарской области. Директор федерации Арсен Джалилов отметил значимость события для подготовки инженерных кадров.
"Мероприятие очень важное, потому что оно популяризирует и развивает технологическое направление, которое сейчас необходимо для кадрового потенциала всей нашей страны. Наша главная задача: вовлечь школьников, зажечь в них интерес к беспилотному спорту. Ведь именно они — будущие специалисты, которые будут развивать эту сферу и становиться профессионалами", — сказал Арсен Джалилов.
Участник соревнований Святогор Солкин, который принимает участие в чемпионате третий год подряд, поделился впечатлениями и планами на будущее: "Занимаюсь беспилотным спортом уже около шести лет. Больше всего мне нравится ощущение полета, а на чемпионате я могу отточить свою технику. Плюс здесь развиваются конструкторские навыки — в будущем я хочу поступать на инженера в вуз. Участие в чемпионате — это отличный шаг к моей мечте".
Помимо напряженных соревнований, для гостей и участников работали интерактивные площадки. Все желающие могли сыграть в "дрон-баскетбол", получить навыки сборки и разборки прототипа дрона, а также посетить выставку беспилотных летательных аппаратов. На стенде Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОП" можно было познакомиться с робособакой, которая развлекала всех гостей трюками.
По итогам регионального этапа сформирован общий протокол, итоги будут подведены позже. Участники, занявшие с первого по пятое место в каждом субъекте РФ, получат путевки в финальный этап чемпионата, который состоится в очном формате с 17 по 22 ноября 2026 года в Москве.
Развитие беспилотных авиационных систем — один из ключевых технологических приоритетов нашей страны. Участие в соревнованиях по инновационному направлению дает молодежи уникальный шанс не просто прикоснуться к передовым технологиям и освоить их применение на практике, но и определиться с будущей профессией.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...