Скончался известный самарский психолог Михаил Покрасс

30 октября на 84 году ушел из жизни самарский врач-психотерапевт Михаил Львович Покрасс, сообщили его близкие.
Прощание с Михаилом Покрасом пройдет в субботу, 31 октября, с 11:00 до 14:00 в Доме актёра по адресу: ул. Вилоновская, 24.
Михаил Покрасс — основатель терапевтического направления в психотерапии "Терапия поведением". В 1970 г. им был открыт один из первых в стране и первый в Куйбышевской области психотерапевтический кабинет, в котором формировались основы нового подхода к лечению неврозов и психосоматических расстройств, получившего признание в России и за рубежом. Метод получил отражение в его книгах: "Залог возможности существования", "Терапия поведением", Активная депрессия" и других.
С 1985 по 1995 г. Михаил Покрасс являлся главным внештатным врачом-психотерапевтом управления здравоохранения Самарской области. В этот период кабинет Покрасса стал методической базой для подготовки врачей-психотерапевтов и психологов, фактически сформировав Самарскую школу психотерапии.
"Михаил Львович посвятил своей профессии более шести десятилетий, помогая людям находить смыслы в самые тяжёлые кризисные моменты. Он оставался верен своему призванию до самого последнего дня. Психотерапевтическая группа, которую вёл Михаил Львович, работала в кабинете, а впоследствии и в центре "Охранная грамота" как открытая и непрерывная, начиная с 1972 года. Её заключительное занятие было проведено им на прошлой неделе. Он ушёл на 84 году так, как жил — в профессии, в ясном уме и с любовью к жизни. Его уход — невосполнимая утрата для всей профессиональной среды Самары, его многочисленных учеников, пациентов, друзей и, конечно, для его большой, любящей семьи", - говорится в некрологе.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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