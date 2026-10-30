Скончался известный самарский психолог Михаил Покрасс

30 октября на 84 году ушел из жизни самарский врач-психотерапевт Михаил Львович Покрасс, сообщили его близкие.

Прощание с Михаилом Покрасом пройдет в субботу, 31 октября, с 11:00 до 14:00 в Доме актёра по адресу: ул. Вилоновская, 24.

Михаил Покрасс — основатель терапевтического направления в психотерапии "Терапия поведением". В 1970 г. им был открыт один из первых в стране и первый в Куйбышевской области психотерапевтический кабинет, в котором формировались основы нового подхода к лечению неврозов и психосоматических расстройств, получившего признание в России и за рубежом. Метод получил отражение в его книгах: "Залог возможности существования", "Терапия поведением", Активная депрессия" и других.

С 1985 по 1995 г. Михаил Покрасс являлся главным внештатным врачом-психотерапевтом управления здравоохранения Самарской области. В этот период кабинет Покрасса стал методической базой для подготовки врачей-психотерапевтов и психологов, фактически сформировав Самарскую школу психотерапии.

"Михаил Львович посвятил своей профессии более шести десятилетий, помогая людям находить смыслы в самые тяжёлые кризисные моменты. Он оставался верен своему призванию до самого последнего дня. Психотерапевтическая группа, которую вёл Михаил Львович, работала в кабинете, а впоследствии и в центре "Охранная грамота" как открытая и непрерывная, начиная с 1972 года. Её заключительное занятие было проведено им на прошлой неделе. Он ушёл на 84 году так, как жил — в профессии, в ясном уме и с любовью к жизни. Его уход — невосполнимая утрата для всей профессиональной среды Самары, его многочисленных учеников, пациентов, друзей и, конечно, для его большой, любящей семьи", - говорится в некрологе.