16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИИ распознает голоса 16 видов летучих мышей Самарской области Особый противопожарный режим в Самарской области продлен Под крылом "Роснефти": фотовыставка рассказывает о новой жизни орлана-белохвоста "Тольяттиазот" провел экологическую акцию по посадке леса В Ново-Буянском лесничестве высадили более 22 тысяч сеянцев сосны

Экология Общество

ИИ распознает голоса 16 видов летучих мышей Самарской области

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Исследования животного мира проводятся ежегодно в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Самарской области". Учет охватывает более 10 тыс. видов животных, не относящихся к охотничьим ресурсам, большинство из которых - беспозвоночные. Полученные данные помогают отслеживать динамику видов, в том числе краснокнижных, планировать природоохранные мероприятия и вести региональную Красную книгу.

Фото: Алексей Паженков

Как отметил и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды Самарской области Андрей Ардаков, в регионе создана серьезная научная база для подобных исследований. "У нас развита научная база, есть специалисты по разным видам. Исследований много, и их результаты помогают в сохранении биоразнообразия региона", - подчеркнул он.

В этом году завершился первый столь обширный учет и мониторинг рукокрылых: ученые обследовали 23 мониторинговые площадки летучих мышей общей площадью порядка 70 тыс. гектаров и сделали более 3500 записей мониторинга. В рамках работ было подтверждено обитание в регионе 16 видов рукокрылых. По данным мониторинга, в том числе можно понять, как обстоят дела с бабочками и другими насекомыми.

"Рукокрылые - удивительная группа зверей, которые довольно многочисленны и широко распространены, при этом практически не видны и не слышны, так как охотятся на ночных насекомых в кромешной тьме, издавая крики в ультразвуковом диапазоне, не слышимом человеческим ухом", - рассказал кандидат биологических наук Алексей Паженков.

Для поиска и определения видов рукокрылых существует несколько методов - самарские биологи применили акустический. Специалисты используют специальные микрофоны и программное обеспечение, которые записывают голоса летучих мышей и помогают установить, кто именно издавал сигнал. Это позволяет фиксировать присутствие видов без прямого отлова и беспокойства животных.

Фото: Алексей Паженков 

Особое внимание уделяется редко встречающимся на территории области видам, занесенным в Красную книгу, таким как гигантская вечерница, поздний кожан, нетопырь-карлик и другим.

"Предстоит еще большая работа по уточнению видовой принадлежности записанных голосов, ведению геоинформационной системы, обработке записей с помощью искусственного интеллекта, но уже и сейчас очевидно, что получены важные данные для сохранения ценных природных территорий Самарской области", - добавил Алексей Паженков.

Параллельно в регионе ведется работа по созданию условий для увеличения численности рукокрылых. Так, в 2025 г. в рамках государственной программы было установлено 118 искусственных гнездовий, в том числе 10 специальных ящиков для летучих мышей. Это повышает шансы на успешное размножение и рост численности этих скрытных ночных обитателей Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1