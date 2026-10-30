На стройплощадке нового музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая" готовят конструкции для будущего купола

В Самаре на проспекте Ленина продолжается строительство нового корпуса музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая" с планетарием. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 70%. Сейчас работы сосредоточены на возведении надземной части здания и подготовке конструкций для устройства купола планетария.
Подземная часть здания готова на 95%. Здесь предусмотрены экспозиционные пространства, конференц-зал, кафе и гардеробная. Основные бетонные работы завершены, выполнены гидроизоляция и утепление конструкций.
В правой части здания строители армируют стены и колонны второго этажа. Первый этаж полностью возведен, перекрытие над ним забетонировано. В левой части продолжается устройство конструкций первого этажа: часть из них уже забетонирована. Также ведется подготовка лестничных маршей и пространства для фигурной лестницы.
Отдельное внимание уделяется подготовке конструкций для купола планетария. На площадке готово основание для установки маятника Фуко. Кроме того, строители готовят опорную стену, которая будет переходить в сферическую конструкцию и служить основанием для купола. Для подъема и перемещения строительных материалов, а также монтажа конструкций на следующих этапах строительства рядом с площадкой готовят к установке башенный кран.
Напомним, что проектом предусмотрено строительство корпуса планетария с двумя подземными и тремя надземными этажами. В нем разместятся звездный зал планетария на 224 зрителя с горизонтальным куполом, конференц-зал на 100 человек, студия для изучения космонавтики и астрономии, фондохранилище и выставочные пространства. Также предусмотрены эксплуатируемая кровля и астроплощадка для открытых наблюдений.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...