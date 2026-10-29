16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Людям не все равно": более миллиона голосов отдали за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ Самарские школьники стали призерами международной олимпиады по искусственному интеллекту и машинному обучению FAIO 2026 Самарские врачи вернули речь пациентке с инсультом прямо на операционном столе В Самарской области прошел юбилейный XX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению Шесть авторов из Самарской области вышли в финал всероссийского проекта "ТопБЛОГ"

Общество

"Людям не все равно": более миллиона голосов отдали за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

21 октября завершилось народное голосование за финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ. За пять недель за них отдали 1 093 248 голосов.

Финалисты премии — волонтеры, некоммерческие организации, компании, города и регионы. Их проекты сохраняют историческую память и культурное наследие, защищают природу и животных, развивают инклюзию и наставничество, поддерживают участников СВО и их семьи, помогают пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, развивают свои территории.

Среди финалистов — фонд "За Вятку" из Кировской области, который отправляет гуманитарные конвои в зону СВО, центр охраны дикой природы "Инстинкт" из Красноярского края, вернувший в природу более 1 500 животных, и проект "Тот.Язык" фонда "Тотальный диктант", в этом году проведший диктант на 26 национальных языках.

"В финал Премии #МЫВМЕСТЕ вышли лучшие социальные проекты из России и 16 стран. За каждым проектов стоит огромная работа, которая меняет жизни людей, делает нашу страну лучше. В этом году проекты Премии собрали более миллиона голосов — в 5 раз больше, чем в прошлом году, что говорит о лидерстве самих финалистов и качестве инициатив. Способность людей объединяться — один из главных ресурсов страны в 21 веке, и наши финалисты показали свою роль и умение объединять большое число неравнодушных людей. Параллельно с голосованием проходит оценка проектов профессиональным жюри, а итоги мы узнаем совсем скоро на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ", — отметил руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

За 81 проект национального трека из 35 регионов России голосовали в чат-боте в мессенджере MAX. Впервые в этом сезоне народное голосование прошло и за международный трек: 18 проектов из 16 стран получили на платформе dobro.org 55 698 голосов.

Итоговую оценку финалистов формируют два этапа. Первый — народное голосование, его результаты составят 40% итоговой оценки. Второй — экспертная оценка: с 5 октября почетное жюри из членов оргкомитета премии и компаний-партнеров изучает проекты финалистов и проводит с ними онлайн-защиты. По сумме двух оценок определят лауреатов премии.

Имена лауреатов, в том числе двух победителей специальной номинации "Народное признание", объявят на церемониях награждения 3 и 5 декабря на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Традиционно в награждении принимает участие президент России Владимир Путин.

Помогать в России становится привычным делом. Вокруг Добро.рф и движения #МЫВМЕСТЕ сотни тысяч человек приходят на помощь согражданам. Сделать доброе дело можно в любой день на Добро.рф: выбрать проект, поддержать фонд или стать волонтером.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ — главная премия социальных проектов, реализуемая при поддержке Президента Российской Федерации. В 2026 году подано рекордные 60 633 заявки из 155 стран мира, финалистами шестого сезона стали 99 участников. Учредитель Премии — Федеральное агентство по делам молодежи. Организатор — экосистема социального развития Добро.рф. Премия реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Генеральный партнер — Альфа-Банк, стратегический партнер — Госкорпорация "Росатом".

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Фото на сайте

Связь времен: показываем коллекцию музея ПГУТИ

Связь времен: показываем коллекцию музея ПГУТИ

Осеннее изобилие: репортаж с «Всероссийской ярмарки» в Самаре

Осеннее изобилие: репортаж с «Всероссийской ярмарки» в Самаре

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1