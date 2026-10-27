Просветительские встречи Общества "Знание" объединили более 6 тыс. жителей Самарской области

В Самарской области продолжается цикл просветительских лекций, посвященных Году единства народов России. Организатором мероприятий выступило Российское общество "Знание". С начала года участниками лекций, викторин и квизов стали более 6 тыс. человек. Просветительские встречи соответствуют целям национального проекта "Молодежь и дети".
Мероприятия охватили не только Самару, но и Тольятти, Кинель, Чапаевск, Новокуйбышевск и Жигулевск, а также Алексеевский, Большечерниговский, Волжский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский и Сызранский районы. Площадками для лекций и квизов стали школы, вузы, колледжи и библиотеки региона. Аудитория самая широкая — школьники, студенты, работающая молодежь, родители, служащие, пожилые люди и ветераны специальной военной операции.
Лекторы рассказали жителям региона о культурных кодах, объединяющих народы страны, об истории России и о том, как в детских играх и диалектах сохраняется многовековая мудрость. Участники встреч узнали, что богатство России раскрывается через многообразие языков и традиций ее народов. Особый акцент был сделан на том, что даже в знакомых с детства играх и словах скрыта уникальная культура предков. Вместе с лекторами слушатели размышляли о том, что единство страны строится не на унификации, а на уважении к самобытности каждого народа, проживающего в России.
"Тема единства народов России сегодня особенно востребована. Мы сознательно используем разнообразные форматы — от академических лекций до интерактивных квизов и викторин, — чтобы разговор о культуре, языке и традициях был живым и понятным каждому. Именно через такое погружение, через личный опыт участия и рождается подлинное уважение к самобытности народов, живущих рядом с нами", — подчеркнула директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.
Лекторами Общества "Знание" выступили общественные и научные деятели региона. Так, победитель конкурса Знание.Лектор — 2025 Владислав Радьков рассказал слушателям о том, как праздники и традиции русской культуры служат инструментом объединения общества, а также о консолидации российского общества в периоды исторических вызовов. В ходе лекций он отметил, что сохранение межнационального согласия требует постоянного внимания и просветительской работы.
Советник директора по воспитанию школы № 74 Тольятти, победитель конкурса Знание.Лектор — 2025 Наталья Пасечник посвятила свои лекции истории и будущему России, а также языкам и традициям разных народов страны. Слушатели узнали, что в нашей стране насчитывается более 150 живых языков, а русский язык объединяет более 146 миллионов человек и признан одним из шести официальных языков ООН. Лектор Общества "Знание" напомнила истоки славянской письменности, обратившись к создателям азбуки — братьям Кириллу и Мефодию.
Кандидат педагогических наук, директор Дома ученых Тольяттинского государственного университета Юрий Лившиц представил лекции о единстве народов России, об уникальных чертах и факторах исторического развития российской цивилизации, а также о том, как открыть для себя Россию заново.
В ходе интерактивных игр и викторин участники не только проверили свои знания, но и открыли для себя неожиданные языковые связи, а также вспомнили традиции народов, населяющих нашу страну.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета Егор Макаров рассказал слушателям о консолидации российского общества в периоды исторических вызовов. Участники узнали о том, как богатство России раскрывается через многообразие языков и традиций ее народов, где язык выступает не только средством общения, но и хранителем уникальной культуры и истории. Лектор Общества "Знание" подчеркнул, что в самые тяжелые моменты истории именно единство народов помогало России выстоять.
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты Павел Покровский представил лекции о героях многонациональной России, их именах и судьбах, а также о том, как консолидация народа стала ключевым фактором победы в Великой Отечественной войне. Участники увидели, как в повседневных, на первый взгляд, вещах — в языке и детских забавах — проявляется уникальность каждого народа, формирующая единую, многогранную российскую идентичность.
Молодежный министр образования Самарской области Виктория Замятина посвятила свои лекции истории и будущему России, а также языкам и традициям разных народов страны. Слушатели узнали о том, как национальное единство развивает страну и как традиции, наряду с языком, создают прочную связь между поколениями и народами.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры социологии политических и региональных процессов Елена Новопавловская рассказала о том, как в новые регионы приходит мирная жизнь, и о силе единства как основе будущего России. Участники встреч убедились, что единство страны строится на уважении к самобытности каждого народа, а традиции взаимопомощи и сплоченности способствуют укреплению современного общества.
Общество "Знание" запустило акцию ко Дню народного единства, которая организована в рамках Года единства народов России. Лекторы просветительской организации, представляющие многонациональное содружество народов России, преподаватели истории, краеведы, культурологи и другие эксперты расскажут слушателям как получилось, что народы с разными языками, религиями и традициями смогли стать частью одной страны, вместе защищать ее и добиваться великих побед и почему в самые тяжелые моменты нашей истории именно единство народов помогало России выстоять.
Для проведения лекций к праздничной дате Общество "Знание" подготовило тематические материалы, которые можно найти на сайте. Среди них новая лекция "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов". Вместе с лекторами просветительской организации участники акции познакомятся с ключевыми событиями отечественной истории, включая события 1612 и 1812 годов, Великую Отечественную войну, а также с примерами сотрудничества народов нашей страны в сфере науки и культуры. На основе исторических примеров слушатели узнают, как традиции взаимопомощи, сплоченности и общей ответственности способствуют укреплению единства современной России.
Ключевым событием программы Общества "Знание" ко Дню народного единства станет просветительский марафон Знание.Единство, который пройдет в Москве и Нижнем Новгороде. Одна из центральных тем марафона — общая память о Победе в Великой Отечественной войне. Помимо этого, в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге откроется выставка "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов". Она покажет Россию как общее историческое и культурное пространство, которое обогащают языки и традиции 140 народов, и расскажет об их вкладе в развитие страны.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...