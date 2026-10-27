Просветительские встречи Общества "Знание" объединили более 6 тыс. жителей Самарской области

В Самарской области продолжается цикл просветительских лекций, посвященных Году единства народов России. Организатором мероприятий выступило Российское общество "Знание". С начала года участниками лекций, викторин и квизов стали более 6 тыс. человек. Просветительские встречи соответствуют целям национального проекта "Молодежь и дети".

Мероприятия охватили не только Самару, но и Тольятти, Кинель, Чапаевск, Новокуйбышевск и Жигулевск, а также Алексеевский, Большечерниговский, Волжский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский и Сызранский районы. Площадками для лекций и квизов стали школы, вузы, колледжи и библиотеки региона. Аудитория самая широкая — школьники, студенты, работающая молодежь, родители, служащие, пожилые люди и ветераны специальной военной операции.

Лекторы рассказали жителям региона о культурных кодах, объединяющих народы страны, об истории России и о том, как в детских играх и диалектах сохраняется многовековая мудрость. Участники встреч узнали, что богатство России раскрывается через многообразие языков и традиций ее народов. Особый акцент был сделан на том, что даже в знакомых с детства играх и словах скрыта уникальная культура предков. Вместе с лекторами слушатели размышляли о том, что единство страны строится не на унификации, а на уважении к самобытности каждого народа, проживающего в России.

"Тема единства народов России сегодня особенно востребована. Мы сознательно используем разнообразные форматы — от академических лекций до интерактивных квизов и викторин, — чтобы разговор о культуре, языке и традициях был живым и понятным каждому. Именно через такое погружение, через личный опыт участия и рождается подлинное уважение к самобытности народов, живущих рядом с нами", — подчеркнула директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

Лекторами Общества "Знание" выступили общественные и научные деятели региона. Так, победитель конкурса Знание.Лектор — 2025 Владислав Радьков рассказал слушателям о том, как праздники и традиции русской культуры служат инструментом объединения общества, а также о консолидации российского общества в периоды исторических вызовов. В ходе лекций он отметил, что сохранение межнационального согласия требует постоянного внимания и просветительской работы.

Советник директора по воспитанию школы № 74 Тольятти, победитель конкурса Знание.Лектор — 2025 Наталья Пасечник посвятила свои лекции истории и будущему России, а также языкам и традициям разных народов страны. Слушатели узнали, что в нашей стране насчитывается более 150 живых языков, а русский язык объединяет более 146 миллионов человек и признан одним из шести официальных языков ООН. Лектор Общества "Знание" напомнила истоки славянской письменности, обратившись к создателям азбуки — братьям Кириллу и Мефодию.

Кандидат педагогических наук, директор Дома ученых Тольяттинского государственного университета Юрий Лившиц представил лекции о единстве народов России, об уникальных чертах и факторах исторического развития российской цивилизации, а также о том, как открыть для себя Россию заново.

В ходе интерактивных игр и викторин участники не только проверили свои знания, но и открыли для себя неожиданные языковые связи, а также вспомнили традиции народов, населяющих нашу страну.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета Егор Макаров рассказал слушателям о консолидации российского общества в периоды исторических вызовов. Участники узнали о том, как богатство России раскрывается через многообразие языков и традиций ее народов, где язык выступает не только средством общения, но и хранителем уникальной культуры и истории. Лектор Общества "Знание" подчеркнул, что в самые тяжелые моменты истории именно единство народов помогало России выстоять.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты Павел Покровский представил лекции о героях многонациональной России, их именах и судьбах, а также о том, как консолидация народа стала ключевым фактором победы в Великой Отечественной войне. Участники увидели, как в повседневных, на первый взгляд, вещах — в языке и детских забавах — проявляется уникальность каждого народа, формирующая единую, многогранную российскую идентичность.

Молодежный министр образования Самарской области Виктория Замятина посвятила свои лекции истории и будущему России, а также языкам и традициям разных народов страны. Слушатели узнали о том, как национальное единство развивает страну и как традиции, наряду с языком, создают прочную связь между поколениями и народами.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры социологии политических и региональных процессов Елена Новопавловская рассказала о том, как в новые регионы приходит мирная жизнь, и о силе единства как основе будущего России. Участники встреч убедились, что единство страны строится на уважении к самобытности каждого народа, а традиции взаимопомощи и сплоченности способствуют укреплению современного общества.

Общество "Знание" запустило акцию ко Дню народного единства, которая организована в рамках Года единства народов России. Лекторы просветительской организации, представляющие многонациональное содружество народов России, преподаватели истории, краеведы, культурологи и другие эксперты расскажут слушателям как получилось, что народы с разными языками, религиями и традициями смогли стать частью одной страны, вместе защищать ее и добиваться великих побед и почему в самые тяжелые моменты нашей истории именно единство народов помогало России выстоять.

Для проведения лекций к праздничной дате Общество "Знание" подготовило тематические материалы, которые можно найти на сайте. Среди них новая лекция "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов". Вместе с лекторами просветительской организации участники акции познакомятся с ключевыми событиями отечественной истории, включая события 1612 и 1812 годов, Великую Отечественную войну, а также с примерами сотрудничества народов нашей страны в сфере науки и культуры. На основе исторических примеров слушатели узнают, как традиции взаимопомощи, сплоченности и общей ответственности способствуют укреплению единства современной России.

Ключевым событием программы Общества "Знание" ко Дню народного единства станет просветительский марафон Знание.Единство, который пройдет в Москве и Нижнем Новгороде. Одна из центральных тем марафона — общая память о Победе в Великой Отечественной войне. Помимо этого, в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге откроется выставка "Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов". Она покажет Россию как общее историческое и культурное пространство, которое обогащают языки и традиции 140 народов, и расскажет об их вкладе в развитие страны.