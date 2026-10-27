Жители Самары называют свой город шумным чаще, чем в других миллионниках Поволжья

МТС провела опрос о восприятии шума в городах-миллионниках России. По данным "МТС Шумоподавление", шумным свой город считают 62% опрошенных жителей Самары. Это выше показателей в других крупных городах Поволжья — 56% в Казани и Уфе, 55% в Нижнем Новгороде.

Аналитики выяснили, что в Самаре жителей больше всего раздражает шум автомобилей (23%) и другого уличного транспорта. При этом более трети опрошенных Самарцев считают шумным даже свой район.

В число самых шумных мест Самары жители города отнесли крупные дороги и перекрестки (56%), дворовое пространство у дома (38%) и жилые улицы (35%). С заметным шумом ежедневно сталкиваются 67% жителей Самары, а каждый четвертый (26%) слышит его практически постоянно. Самым шумным временем суток жители чаще всего называют вечер буднего дня с 17:00 до 21:59 — такой интервал отметили 47% опрошенных.

Городской шум мешает жителям Самары не только отдыхать, но и общаться. 67% респондентов признались, что из-за посторонних звуков им бывает трудно разговаривать по телефону. 83% опрошенных самарцев пытаются снизить уровень шума вокруг и для этого чаще всего закрывают балконную дверь (49%), уходят в тихое место (17%), используют наушники (17%) или включают фоновую музыку (15%).

"Самара — промышленный город, поэтому городской шум привычен для жизни людей. Чтобы внешняя жизнь не мешала комфортному общению по телефону, мы разработали специальный сервис шумоподавления. Технологии VoiceTech на базе искусственного интеллекта убирает посторонние звуки во время звонка, и собеседник прекрасно слышит вас, даже если вокруг звуки улицы или ремонт соседей", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.