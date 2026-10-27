Жители Самары называют свой город шумным чаще, чем в других миллионниках Поволжья

МТС провела опрос о восприятии шума в городах-миллионниках России. По данным "МТС Шумоподавление", шумным свой город считают 62% опрошенных жителей Самары. Это выше показателей в других крупных городах Поволжья — 56% в Казани и Уфе, 55% в Нижнем Новгороде.
Аналитики выяснили, что в Самаре жителей больше всего раздражает шум автомобилей (23%) и другого уличного транспорта. При этом более трети опрошенных Самарцев считают шумным даже свой район.
В число самых шумных мест Самары жители города отнесли крупные дороги и перекрестки (56%), дворовое пространство у дома (38%) и жилые улицы (35%). С заметным шумом ежедневно сталкиваются 67% жителей Самары, а каждый четвертый (26%) слышит его практически постоянно. Самым шумным временем суток жители чаще всего называют вечер буднего дня с 17:00 до 21:59 — такой интервал отметили 47% опрошенных.
Городской шум мешает жителям Самары не только отдыхать, но и общаться. 67% респондентов признались, что из-за посторонних звуков им бывает трудно разговаривать по телефону. 83% опрошенных самарцев пытаются снизить уровень шума вокруг и для этого чаще всего закрывают балконную дверь (49%), уходят в тихое место (17%), используют наушники (17%) или включают фоновую музыку (15%).
"Самара — промышленный город, поэтому городской шум привычен для жизни людей. Чтобы внешняя жизнь не мешала комфортному общению по телефону, мы разработали специальный сервис шумоподавления. Технологии VoiceTech на базе искусственного интеллекта убирает посторонние звуки во время звонка, и собеседник прекрасно слышит вас, даже если вокруг звуки улицы или ремонт соседей", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово