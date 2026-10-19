В областном минтрансе прокомментировали ход ликвидации АНО "Самара. Транспорт, удобный для жизни"

В ответ на публикации в СМИ относительно процесса ликвидации автономной некоммерческой организации "Самара. Транспорт, удобный для жизни" в региональном минтрансе напомнили, что Постановлением Правительства Самарской области от 7 мая 2026 г. № 293 было принято официальное решение о прекращении деятельности данной организации.
Ликвидация юридического лица осуществляется в строго регламентированном законом порядке, в соответствии со статьями 61–63 Гражданского кодекса Российской Федерации. В настоящее время министерство в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет все необходимые юридические и административные действия, связанные с процедурой ликвидации.
Относительно публичных заявлений руководителя АНО Артемия Ярчевского о якобы проведенных работах и "ознакомлении" с результатами мониторинга губернатора Самарской области и министерства транспорта, ведомство сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Подобные высказывания вводят общественность в заблуждение относительно реального статуса организации и хода выполнения возложенных на неё задач.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подчеркивает, что все действия по прекращению деятельности АНО проводятся исключительно в правовом поле. Официальная информация о завершающих этапах ликвидации будет своевременно размещаться на официальных интернет-ресурсах профильного ведомства.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово