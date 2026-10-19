В областном минтрансе прокомментировали ход ликвидации АНО "Самара. Транспорт, удобный для жизни"

В ответ на публикации в СМИ относительно процесса ликвидации автономной некоммерческой организации "Самара. Транспорт, удобный для жизни" в региональном минтрансе напомнили, что Постановлением Правительства Самарской области от 7 мая 2026 г. № 293 было принято официальное решение о прекращении деятельности данной организации.

Ликвидация юридического лица осуществляется в строго регламентированном законом порядке, в соответствии со статьями 61–63 Гражданского кодекса Российской Федерации. В настоящее время министерство в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет все необходимые юридические и административные действия, связанные с процедурой ликвидации.

Относительно публичных заявлений руководителя АНО Артемия Ярчевского о якобы проведенных работах и "ознакомлении" с результатами мониторинга губернатора Самарской области и министерства транспорта, ведомство сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Подобные высказывания вводят общественность в заблуждение относительно реального статуса организации и хода выполнения возложенных на неё задач.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подчеркивает, что все действия по прекращению деятельности АНО проводятся исключительно в правовом поле. Официальная информация о завершающих этапах ликвидации будет своевременно размещаться на официальных интернет-ресурсах профильного ведомства.