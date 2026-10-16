16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полезный тренд: самарцы выбирают осмысленное потребление "цифры" В Самарской области старшее поколение увлеклось онлайн-курсами Почта России автоматизировала выдачу писем от ГИБДД, МВД и ФНС Сети 5G МТС работают уже в 21 городе России, включая Самару "Пилар" нарастил количество башен почти до 39 тысяч

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Сети 5G МТС работают уже в 21 городе России, включая Самару

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily исследовало географию присутствия сетей 5G в России. МТС лидирует по количеству городов с сетями 5G.

Фото: предоставлено МТС

У компании новый стандарт доступен в 21 городе РФ. TelecomDaily подтвердил присутствие 5G у МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках, Ухте, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Самаре и Челябинске.

По данным на 5 октября 2026 года, спустя чуть более трех недель после коммерческого запуска 11 сентября, сети пятого поколения работают уже в 27 российских городах. Это рост почти на 69% по сравнению с первым этапом, когда 5G заработал в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где технологию запустили все четыре федеральных оператора.

В начале октября агентство получило данные от операторов о запуске новых сетей и провело тесты для фиксации наличия сигнала 5G. Измерения выполнялись с помощью сертифицированных комплексов в центральных районах и вдоль основных транспортных магистралей.

В Самаре сеть 5G доступна пользователям в районе самарской набережной, на площадях Куйбышева и Славы. Увидеть сеть на своем смартфоне можно на улице Полевой рядом с больницей имени Пирогова, у корпусов Самарского государственного технического университета на улице Невской, в районе отелей "Реальянс" и HolidayHall, ЖК "Панова Парк", а также в ресторанной галерее на улице Дачной. В дальнейшем зона покрытия 5G будет расширяться, открывая новые возможности использования скоростного мобильного интернета и связи для жителей и гостей Самарской области.

Ранее агентство оценивало качество сетей 5G, исследуя максимальные скорости мобильного интернета в городах-миллионниках с этой сетью. Было зафиксировано, что самые высокие показатели скорости загрузки данных достигаются в сети МТС: до 1,5 Гбит/с в Уфе, 1,18 Гбит/с в Санкт-Петербурге и 1,16 Гбит/с в Москве. У других операторов максимальные значения ниже: например, у "Мегафона" в Москве этот показатель составил 577,1 Мбит/с, а у Т2 в Санкт-Петербурге — 437,1 Мбит/с.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1