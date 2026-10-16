Сети 5G МТС работают уже в 21 городе России, включая Самару

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily исследовало географию присутствия сетей 5G в России. МТС лидирует по количеству городов с сетями 5G.

У компании новый стандарт доступен в 21 городе РФ. TelecomDaily подтвердил присутствие 5G у МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках, Ухте, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Самаре и Челябинске.

По данным на 5 октября 2026 года, спустя чуть более трех недель после коммерческого запуска 11 сентября, сети пятого поколения работают уже в 27 российских городах. Это рост почти на 69% по сравнению с первым этапом, когда 5G заработал в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где технологию запустили все четыре федеральных оператора.

В начале октября агентство получило данные от операторов о запуске новых сетей и провело тесты для фиксации наличия сигнала 5G. Измерения выполнялись с помощью сертифицированных комплексов в центральных районах и вдоль основных транспортных магистралей.

В Самаре сеть 5G доступна пользователям в районе самарской набережной, на площадях Куйбышева и Славы. Увидеть сеть на своем смартфоне можно на улице Полевой рядом с больницей имени Пирогова, у корпусов Самарского государственного технического университета на улице Невской, в районе отелей "Реальянс" и HolidayHall, ЖК "Панова Парк", а также в ресторанной галерее на улице Дачной. В дальнейшем зона покрытия 5G будет расширяться, открывая новые возможности использования скоростного мобильного интернета и связи для жителей и гостей Самарской области.

Ранее агентство оценивало качество сетей 5G, исследуя максимальные скорости мобильного интернета в городах-миллионниках с этой сетью. Было зафиксировано, что самые высокие показатели скорости загрузки данных достигаются в сети МТС: до 1,5 Гбит/с в Уфе, 1,18 Гбит/с в Санкт-Петербурге и 1,16 Гбит/с в Москве. У других операторов максимальные значения ниже: например, у "Мегафона" в Москве этот показатель составил 577,1 Мбит/с, а у Т2 в Санкт-Петербурге — 437,1 Мбит/с.