В губернскую думу поступил на рассмотрение законопроект "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года (Самара-450)". В нем обозначены задачи, на решение которых власти будут нацелены в ближайшие 10 лет.

В частности, правительство планирует работать над повышением эффективности использования потенциала Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе за счет развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры. В список задач на 2026-2030 годы вошли:

создание интегрированной современной системы транспорта;

развитие единого туристического кластера и инфраструктуры туризма;

развитие системы промышленных парков;

поддержка проектов высокотехнологических и наукоемких отраслей производства товаров, услуг, а также творческих (креативных) индустрий;

подготовка концепций пространственного развития (мастер-планов) отдельных городов.

В 2031-2036 годах планируется направить усилия на укрепление внутренних связей и активное вовлечение в состав агломерации прилегающих территорий, прежде всего, Сызранского района. В частности, предусмотрено формирование кольцеобразной транспортной инфраструктуры и включение Сызрани в систему связей, в том числе за счет строительства южного обхода Самары с мостовым переходом через реку Волгу.

Этот объект внесли в список стратегических. Подробных параметров в стратегии не прописали. Однако указано, что мост построят в границах Сызранского района на правообережье и Приволжского района на левобережье.

Также в число стратегических инициатив правительство включило строительство портово-логистического комплекса в районе Октябрьска и внедрение "единого билета" на всех видах общественного транспорта в агломерации. Запланировано и развитие транспортно-логистического кластера для усиления межрегиональных экономических связей в направлении Ульяновской области и Татарстана.