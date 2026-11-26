В губернскую думу поступил на рассмотрение законопроект "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года (Самара-450)". В нем обозначены задачи, на решение которых власти будут нацелены в ближайшие 10 лет.
В частности, правительство планирует работать над повышением эффективности использования потенциала Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе за счет развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры. В список задач на 2026-2030 годы вошли:
- создание интегрированной современной системы транспорта;
- развитие единого туристического кластера и инфраструктуры туризма;
- развитие системы промышленных парков;
- поддержка проектов высокотехнологических и наукоемких отраслей производства товаров, услуг, а также творческих (креативных) индустрий;
- подготовка концепций пространственного развития (мастер-планов) отдельных городов.
В 2031-2036 годах планируется направить усилия на укрепление внутренних связей и активное вовлечение в состав агломерации прилегающих территорий, прежде всего, Сызранского района. В частности, предусмотрено формирование кольцеобразной транспортной инфраструктуры и включение Сызрани в систему связей, в том числе за счет строительства южного обхода Самары с мостовым переходом через реку Волгу.
Этот объект внесли в список стратегических. Подробных параметров в стратегии не прописали. Однако указано, что мост построят в границах Сызранского района на правообережье и Приволжского района на левобережье.
Также в число стратегических инициатив правительство включило строительство портово-логистического комплекса в районе Октябрьска и внедрение "единого билета" на всех видах общественного транспорта в агломерации. Запланировано и развитие транспортно-логистического кластера для усиления межрегиональных экономических связей в направлении Ульяновской области и Татарстана.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.