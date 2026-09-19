16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трасса "Самара - Большая Черниговка - Южный" будет отремонтирована к 2028 году На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт В Тольятти началась приемка дорожных объектов нацпроекта "Инфраструктура для жизни" В Самарской области по просьбам общественности отремонтированы региональные трассы В Самаре по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтирован 41 участок дорог

Дорожное строительство Транспорт и связь

Трасса "Самара - Большая Черниговка - Южный" будет отремонтирована к 2028 году

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Большеглушицком районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет отремонтирована вся региональная трасса "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяжённостью 41,3 км, сообщает региональный минтранс. 

Дорога является единственным маршрутом для ряда населённых пунктов района в направлении Большой Глушицы и Самары. По ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, осуществляется движение сельскохозяйственной техники.

Ремонт участка от села Морша до выезда на региональную сеть протяжённостью 14,7 км завершён в 2025 году. В 2026 году взят в работу оставшийся участок в направлении посёлка Южный протяженностью 26,6 км. Капремонт должен быть завершен в 2028 году. Сейчас ведутся работы по укреплению основания методом холодной регенерации.

Ремонт дороги ведётся по многочисленным обращениям жителей.

В рамках капремонта также будут проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, обустройству остановочных площадок с новыми павильонами, строительству тротуаров и освещения, нанесению разметки. Кроме того, в составе дороги отремонтируют три моста общей протяжённостью 133 погонных метра — через балку Семиху, овраг Каменный и реку Каралык.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4