Трасса "Самара - Большая Черниговка - Южный" будет отремонтирована к 2028 году

В Большеглушицком районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет отремонтирована вся региональная трасса "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяжённостью 41,3 км, сообщает региональный минтранс.

Дорога является единственным маршрутом для ряда населённых пунктов района в направлении Большой Глушицы и Самары. По ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, осуществляется движение сельскохозяйственной техники.

Ремонт участка от села Морша до выезда на региональную сеть протяжённостью 14,7 км завершён в 2025 году. В 2026 году взят в работу оставшийся участок в направлении посёлка Южный протяженностью 26,6 км. Капремонт должен быть завершен в 2028 году. Сейчас ведутся работы по укреплению основания методом холодной регенерации.

Ремонт дороги ведётся по многочисленным обращениям жителей.

В рамках капремонта также будут проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, обустройству остановочных площадок с новыми павильонами, строительству тротуаров и освещения, нанесению разметки. Кроме того, в составе дороги отремонтируют три моста общей протяжённостью 133 погонных метра — через балку Семиху, овраг Каменный и реку Каралык.