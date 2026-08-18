16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Техническая готовность Московского шоссе в Самаре достигла 85% В Красноярском районе завершается ремонт дороги к поселку Яблоневый В Волжском районе начинается капремонт путепровода через железную дорогу В Волжском районе отремонтировали подъезд к селу Лопатино На трассе "Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки" началось устройство верхнего слоя асфальта

Дорожное строительство Транспорт и связь

Техническая готовность Московского шоссе в Самаре достигла 85%

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Работы по ремонту Московского шоссе в Самаре выходят на завершающую стадию. Техническая готовность объекта составляет 85%. Из запланированных 205 тыс. кв. метров покрытия уже уложено 178,8 тыс. кв. метров. Общий вес асфальтобетонной смеси, задействованной в работах, превышает 22,5 тыс. тонн.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Работы выполняются с использованием современной техники — перегружателя асфальтобетонной смеси, который позволяет поддерживать ее однородную температуру, а также современных материалов, в том числе щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) на полимерно-битумном вяжущем. Завершить ремонт планируется до 1 сентября.

Напомним, что участок дороги от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км ремонтируется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году по нацпроекту был приведен в нормативное состояние участок от проспекта Кирова до выезда из города. Таким образом, после завершения ремонта в 2026 году магистраль будет полностью соответствовать нормативным требованиям на всем протяжении.

Кроме того, для обеспечения оптимального распределения транспортных потоков в настоящее время ведутся работы по строительству дублера Московского шоссе на участке от ТЦ "Metro" до Северного переулка.

Московское шоссе входит в перечень дорог опорной сети Самарской области и является главной транспортной магистралью областного центра. Общая протяженность дороги составляет 17,2 км, а максимальная ширина достигает 31 метра. Дорога играет ключевую роль в обеспечении связности города, развитии его инфраструктуры и повышении качества жизни населения. Ее нормативное состояние крайне важно для комфорта и безопасности жителей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6