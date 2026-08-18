Техническая готовность Московского шоссе в Самаре достигла 85%

Работы по ремонту Московского шоссе в Самаре выходят на завершающую стадию. Техническая готовность объекта составляет 85%. Из запланированных 205 тыс. кв. метров покрытия уже уложено 178,8 тыс. кв. метров. Общий вес асфальтобетонной смеси, задействованной в работах, превышает 22,5 тыс. тонн.

Работы выполняются с использованием современной техники — перегружателя асфальтобетонной смеси, который позволяет поддерживать ее однородную температуру, а также современных материалов, в том числе щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) на полимерно-битумном вяжущем. Завершить ремонт планируется до 1 сентября.

Напомним, что участок дороги от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км ремонтируется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 2025 году по нацпроекту был приведен в нормативное состояние участок от проспекта Кирова до выезда из города. Таким образом, после завершения ремонта в 2026 году магистраль будет полностью соответствовать нормативным требованиям на всем протяжении.

Кроме того, для обеспечения оптимального распределения транспортных потоков в настоящее время ведутся работы по строительству дублера Московского шоссе на участке от ТЦ "Metro" до Северного переулка.

Московское шоссе входит в перечень дорог опорной сети Самарской области и является главной транспортной магистралью областного центра. Общая протяженность дороги составляет 17,2 км, а максимальная ширина достигает 31 метра. Дорога играет ключевую роль в обеспечении связности города, развитии его инфраструктуры и повышении качества жизни населения. Ее нормативное состояние крайне важно для комфорта и безопасности жителей.