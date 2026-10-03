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Молодежная политика Общество

В Самаре стартует образовательная программа "Проектная мастерская "Стрелки"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 октября АНО "Агентство стратегических коммуникаций "Стрелка" запускает образовательную программу "Проектная мастерская "Стрелки", направленную на развитие проектных компетенций молодёжи. Участников ждут пять практических мастер-классов с экспертами в области грантовой поддержки, маркетинга, медиакоммуникаций, организации событий и командной работы.

Фото: Юлия Зиганшина

Образовательная программа пройдёт с 7 октября по 5 ноября на площадке Многофункционального молодёжного центра Самарской области по адресу: ул. Масленникова, 37.

Программа рассчитана на участников с разным уровнем подготовки. Она подойдёт как тем, кто только начинает знакомиться с проектной деятельностью или задумывается о реализации собственной инициативы, так и тем, кто уже давно занимается развитием своих проектов и хочет расширить знания, освоить новые инструменты и повысить эффективность своей работы.

Особое внимание в программе уделяется практической составляющей. Участники смогут не только познакомиться с инструментами проектной деятельности, но и применить полученные знания, разобрать реальные кейсы и получить обратную связь от экспертов.

Программа мастер-классов

7 октября, 18:00–19:30 — "Где же ресурсы: грантрайтинг для проектов".

Первую встречу проведёт Екатерина Белова — эксперт Росмолодёжь.Гранты, председатель Общественного совета при Министерстве молодёжной политики Самарской области, член Молодёжного Правительства Самарской области.

Участники узнают, как сформировать карточку проекта, определить необходимые ресурсы, найти грантовую поддержку и оценить социальный эффект собственной инициативы. Также будут рассмотрены возможности развития проектов после получения грантового финансирования.

17 октября, 17:00–18:30 — "Из идеи — в проект, о котором говорят: позиционирование, сообщество и коллаборации".

Спикером выступит Севда Агаева — бренд-маркетолог концепций "Ресторанной компании Поляна", контент-продюсер и медиаменеджер региональных и всероссийских проектов.

Мастер-класс будет посвящён позиционированию, привлечению аудитории, формированию сообществ и выстраиванию партнёрских отношений. Участники узнают, как находить взаимовыгодные форматы сотрудничества с бизнесом, экспертами, площадками и другими проектами.

24 октября, 17:00–18:30 — "Где лайки: как работает медиа для проектов в 2026 году?".

Встречу проведёт Илья Никифоров — руководитель центра информационного и аналитического сопровождения Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области.

Участники разберут успешные и неудачные примеры медиапродвижения, познакомятся с принципами создания качественного контента и попробуют самостоятельно подготовить публикации. Практическая часть предусматривает получение обратной связи от эксперта.

29 октября, 18:00–19:30 — "О, я там был!": как сделать событие, которое запомнится".

Спикер — Анастасия Алфёрова, руководитель и организатор федеральных и региональных проектов.

Мастер-класс будет посвящён разработке креативных концепций, организации мероприятий и созданию событий, которые вызывают интерес аудитории. Участники обсудят важные организационные аспекты, способы вовлечения аудитории и подходы к формированию положительного опыта посетителей.

5 ноября, 17:00–18:30 — "Суперкоманда. Магия или мастерство".

Завершающую встречу проведёт Елена Князева — коуч, автор обучающих программ и мероприятий, ведущий тренер "Додо. Самарская сеть", лектор Российского общества "Знание", соорганизатор всероссийских и международных событий.

Участники разберутся, что превращает группу людей в эффективную команду, какие задачи требуют совместной работы и какие инструменты помогают руководителю выстраивать взаимодействие между участниками проекта и достигать общего результата.

Сертификаты участников

По итогам образовательной программы предусмотрена выдача сертификатов о её прохождении. Для получения сертификата необходимо посетить не менее четырёх из пяти мастер-классов.

"Проектная мастерская "Стрелки" объединит образовательные и практические форматы, которые помогут молодым людям систематизировать знания, получить новые профессиональные контакты и найти дополнительные возможности для реализации собственных инициатив.

Регистрация на мероприятия по ссылке.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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