Трое человек пострадали в ДТП в Челно-Вершинском районе

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В субботу, 3 октября, в 8:29 в Челно-Вершинском районе столкнулись УАЗ и Lada Granta. Один из автомобилей съехал в кювет.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС