В Самаре владелица "Калины", паркуясь, забыла про ручник и спровоцировала ДТП

Во вторник, 29 сентября, во дворе дома № 6 по 4-му проезду в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с припаркованными автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 13:05 23‑летняя водитель LADA Kalina, паркуясь, "не обеспечила неподвижность авто и не приняла меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля в отсутствие водителя", сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Из-за этого "Калина" покатилась и наехала на припаркованный Kia Cerato. В момент ДТП в иномарке не было водителя. Пытаясь предотвратить дальнейшее движение автомобиля, водитель LADA Kalina получила телесные повреждения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?