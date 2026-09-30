В Самаре владелица "Калины", паркуясь, забыла про ручник и спровоцировала ДТП

Во вторник, 29 сентября, во дворе дома № 6 по 4-му проезду в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с припаркованными автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 13:05 23‑летняя водитель LADA Kalina, паркуясь, "не обеспечила неподвижность авто и не приняла меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля в отсутствие водителя", сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Из-за этого "Калина" покатилась и наехала на припаркованный Kia Cerato. В момент ДТП в иномарке не было водителя. Пытаясь предотвратить дальнейшее движение автомобиля, водитель LADA Kalina получила телесные повреждения. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.