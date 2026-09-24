На Московском шоссе в Самаре столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

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В среду, 23 сентября, в 22:20 22-летний водитель BMW, двигавшийся со стороны ул. Потапова в сторону ул. Авроры, выехал на "встречку" и столкнулся сразу с тремя автомобилями - Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Outlander, OMODA.

Фото: ГУ МВД по Самарской области