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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 сентября, в 22:20 в Кировском районе Самары столкнулись автомобиль скорой помощи и Nissan Qashqai, есть пострадавшие, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщили в Госавтоинспекции, около дома № 130 по проспекту Кирова 53-летний водитель, управляя автомобилем "Газель" (карета скорой помощи) следовал со стороны ул. Черемшанской в направлении ул. Ставропольской с включенными проблесковыми маяками на красный светофор. В пути он столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 59-летнего водителя, который двигался по ул. Нагорной на зеленый сигнал светофора со стороны ул. Краснодонской в сторону ул. Нагорной. На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, в результате аварии пострадали три человека — сотрудники станции скорой помощи. Их состояние было оценено как удовлетворительное, пострадавшим оказывается помощь в больнице.

Отмечается, что пациент скорой не пострадал и был доставлен другой бригадой в медучреждение.

В прокуратуре Кировского районе взяли на контроль ход административного расследования.

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