В Самаре в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

В понедельник, 21 сентября, в 22:20 в Кировском районе Самары столкнулись автомобиль скорой помощи и Nissan Qashqai, есть пострадавшие, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как сообщили в Госавтоинспекции, около дома № 130 по проспекту Кирова 53-летний водитель, управляя автомобилем "Газель" (карета скорой помощи) следовал со стороны ул. Черемшанской в направлении ул. Ставропольской с включенными проблесковыми маяками на красный светофор. В пути он столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 59-летнего водителя, который двигался по ул. Нагорной на зеленый сигнал светофора со стороны ул. Краснодонской в сторону ул. Нагорной. На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, в результате аварии пострадали три человека — сотрудники станции скорой помощи. Их состояние было оценено как удовлетворительное, пострадавшим оказывается помощь в больнице.
Отмечается, что пациент скорой не пострадал и был доставлен другой бригадой в медучреждение.
В прокуратуре Кировского районе взяли на контроль ход административного расследования.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?